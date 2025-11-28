北市萬芳高中學生策展 以「詩．速．影」書寫紀州庵

臺北市萬芳高中在紀州庵文學森林展出「詩・速・影：青年視角的紀州庵文化書寫」

學生江彩曦表示，透過課程讓她對建築物和古蹟有更為深刻的理解

除了建築速寫外，學生江彩曦也以紀州庵為靈感，創作詩句

學生蔡量丞表示，第一次走進紀州庵覺得很驚豔，透過課程對這棟古蹟建築有進一步的認識

學生蔡量丞細心觀察光影變化，描繪出對建築物的感受

萬芳高中校長李冠達鼓勵學生把目標放得更遠，從臺北走向世界

指導老師黃小萍指出，學生透過藝術、文字與感受的堆疊，以不同方式記錄城市

張宇均將古詩創作集結成冊，並在本次展覽中指導學弟妹創作文字

學生速寫紀州庵的作品

學生以紀州庵為主題拍攝的照片

積木社展區以積木復刻臺北城門建築

臺北市立萬芳高中推出「詩・速・影：青年視角的紀州庵文化書寫」微型文化策展，即日起到 12 月 6 日在紀州庵文學森林展出。由萬芳高中積木社、攝影社與建築歷史課程學生攜手呈現，以積木、影像與速寫構成新世代的文化觀察。

萬芳高中歷史教師黃小萍表示，高一多元選修課程「建築歷史」邁入第九年，希望課程朝向更高專業度，因此與攝影社合作，讓學生透過不同媒材理解空間與城市，以創作與文化場域對話。本次展覽以「寫生、寫意、寫情」打造三大主題展區，呈現學生以真誠筆觸理解古蹟與文化。積木社展區以積木復刻臺北城門建築，搭配日治時期地圖，重現城市紋理；攝影社展區展出兩位高二學生的影像創作，捕捉紀州庵文學森林的光影、樹色與氛圍，展現學生對古蹟的細膩觀看。

建築歷史課程展區則以速寫作品為主。學生走讀紀州庵後，以線條描繪建築印象，並為每件作品創作詩句或短文，用文字延伸情感與觀者互動。學生江彩曦表示，因不擅長建築描繪，在速寫比例上曾遇困難，在美術老師指導下調整角度與線條；這次課程讓她對建築與古蹟有更深刻的理解。學生蔡量丞也說，首次走進紀州庵十分驚豔，雖然沒有繪畫天分，仍挑戰速寫，透過細心觀察光影完成作品，能在古蹟中展出感到十分開心。

二年級學生張宇均熱愛詩詞創作，並將作品集結成冊。他表示，這次以學長身份帶著學弟妹探索心中的感受，並以文字精準呈現對紀州庵的印象；從個人創作走向團隊策展，讓他學習到合作與責任。

黃小萍老師指出，學生作品超乎預期，他們透過藝術、文字與感受的堆疊，學會以不同方式記錄城市，也重新看見自己的能力與創造力。

校長李冠達表示，當前學生處在充滿機會與挑戰的時代，每個人都擁有更自由的選擇與更寬廣的發展空間，他期盼萬芳學子能把目標放得更遠，從臺北走向世界。

萬芳高中表示，本次策展不僅展現跨領域課程的成果，也實踐「文化即教育、創作即學習」的精神。展覽希望讓更多親師生透過學生作品重新認識紀州庵，看見青年在文化傳承中的創意與力量。