北市萬華民宅凌晨突竄火苗 警消獲報急灌救

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

北市萬華區大理街一處民宅9日圖竄出火苗。(圖／翻攝畫面)

北市萬華區大理街156巷一處民宅9日凌晨突然竄起熊熊大火。該棟大樓為5層樓建物，凌晨3時許4樓突因不明緣故冒出火舌，所幸火勢在30分鐘後即被撲滅，並未造成人員傷亡。

警消獲報到場後，第一時間也派出指揮車4輛、消防車16輛、救護車4輛、人員69人前往灌救，初步確認燃燒面積約10平方公尺。至於詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。





原始連結

看更多 CTWANT 文章

峮峮被拍雙B車「溫馨接送」 小15歲男團成員認違規：未來更注意行車安全

「澱粉腸」登台灣夜市惹議！60元「盤子價」中國網搖頭：大腸包小腸不香嗎？

跑山獸搜救收費遭轟！山友曝「1原因」越少接案：影響到他的心理