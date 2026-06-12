北市萬華租客殺死二房東 判刑19年定讞

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者謝君臨台北12日電）台北市萬華區68歲租客陳進財與二房東顏姓男子有債務糾紛，持剪刀、菜刀砍殺顏男至少297刀致死。一二審均依殺人罪判處陳男有期徒刑19年。最高法院昨天駁回上訴定讞。

歷審判決指出，陳進財於民國110年、111年間，經台北市政府社會局媒介，向失明的78歲顏男承租公寓房間，2人同住在公寓內，因陳男染有賭博習慣，屢向顏男借貸金錢花用。顏男於113年6月8日晚間，因陳男領取社會救助金後即前往賭博一事勸戒陳男，並要求儘速清償債務，2人因此發生爭執。

廣告 廣告

判決指出，陳男於爭執後心有未甘，隔天上午持剪刀至顏男房間理論，2人再度發生爭執，陳男竟因此心生憤恨而萌生殺人犯意，持剪刀攻擊顏男，期間顏男退往廚房，陳男再拿廚房內的菜刀對顏男揮砍，造成顏男受有刀傷至少259處、剪刀傷約38處，引發出血性休克而當場死亡。

一審台北地方法院國民法官法庭審理後，考量陳進財自白犯罪，符合自首而得減輕其刑，但犯罪行為惡性重大、迄今沒有與被害人家屬和解、社會復歸可能性低等情形，判處19年徒刑，扣案菜刀沒收。

案經上訴二審，由台灣高等法院審理。高院認為，一審判決的量刑是經國民法官與職業法官共同評議決定，反映國民正當法律感情，應予高度尊重。一審判決並無違反經驗法則或論理法則之處，也沒有忽略極為重要的量刑事實，核屬妥適，陳男上訴主張量刑過重也無理由，駁回上訴。

陳男不服判決結果上訴三審，最高法院審理後認為，原判決於認事用法上並無違誤之處，量刑妥適，於昨天駁回上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1150612