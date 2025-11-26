北市萬華租客涉殺死二房東 北院判刑19年

（中央社記者劉世怡台北26日電）台北市萬華區68歲的陳姓租客與二房東顏姓男子有債務糾紛，持剪刀、菜刀砍殺顏男近300刀致死。台北地院國民法官庭今天依殺人罪判陳姓租客有期徒刑19年，可上訴。

台北地方法院表示，本案經國民法官與職業法官所組成的合議庭審理後，考量陳姓租客自白犯罪，符合自首而得減輕其刑，但犯罪行為惡性重大、迄今沒有與被害人家屬和解、社會復歸可能性低等情形，判處19年徒刑，扣案的菜刀沒收。全案可上訴。

檢警調查，失明的顏男（78歲）承租萬華區民和街1處3房的民宅，後來將其中1房轉租陳男，但陳男積欠房租及債務，2人民國113年6月9日協調債務問題時，陳男涉持剪刀及菜刀砍殺顏男近300刀，造成顏男頭部、頸部及腹部有嚴重傷勢，當場身亡。

檢警查出，陳男案發後搭乘火車南下至新竹市老家附近，並於竹市中山路某超商致電警方投案，隨後鄰近的新竹市警察局北門派出所員警趕赴現場將陳男帶回，北市警方隨後將陳男帶回台北製作筆錄，陳男坦承不諱。

台北地檢署偵查終結，依殺人罪嫌將陳男起訴，由台北地方法院國民法庭審理。（編輯：張銘坤）1141126