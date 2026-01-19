北市萬華雅香火鍋B1起火 3韓籍遊客嗆傷送醫

北市萬華雅香火鍋19日傳出火警事故，造成5人嗆傷送醫。（圖／翻攝畫面）

北市萬華區成都路上的知名雅香火鍋19日上午發生火警事故。警消獲報到場後，緊急佈水線灌救，不過該起火警事故也造成3名韓國籍遊客吸入濃煙嗆傷送醫，共計有5人嗆傷送醫。至於詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。

警消獲報後緊急出動，指揮車6輛、消防車18輛、救護車8輛、人員91人前往灌救，初步確認為地下室一樓起火，燃燒面積約10平方公尺，燒燬雜物及電腦，共計送醫5人。而該起火警隨後也在上午10時44分許撲滅。

傷者中分別為57歲韓國籍女子，意識清楚，吸入濃煙、呼吸困難，送往中興醫院、30歲韓國籍女子，意識清楚，嗆傷、咳嗽，送往中興醫院、35歲韓國籍男子，意識清楚，嗆傷、咳嗽，送往中興醫院、77歲女性，意識清楚，嗆傷、喉嚨痛，送往和平醫院、58歲女性意識清楚，嗆傷、咳嗽，送往台大醫院。

