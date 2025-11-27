北市萬華雙和市場大火竄天！環保局示警「6區快關窗」

萬華區一處市場發生火警。（圖／東森新聞）





台北市萬華雙和街31巷的雙和市場附近，今（27）天晚上7點許竄出火舌，消防到場救出一名年約60歲的民眾，所幸意識清楚，後續送醫治療，北市環保局也提醒這6區域民眾務必緊閉門窗。

北市萬華區晚間惡火。（圖／東森新聞）

台北市政府環保局也提醒，今日19時17分萬華區雙和街住宅火災，經模式模擬煙霧及部分異味可能往下風處飄散，預估影響範圍包括：台北市萬華區、中正區以及新北市中和區、樹林區、板橋區及新莊區，鄰近居民務必緊閉門窗、外出記得配戴口罩，避免發生身體不適、保護呼吸道健康。

另因大氣條件變化快，環保局將持續監控更新空品變化，啟動相關應變作為，消防人員已到達現場搶救中。

6區域居民快關窗。（圖／東森新聞）

