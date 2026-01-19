北市萬華餐飲店火警冒濃煙 韓籍遊客等4人嗆傷送醫

台北市萬華區成都路附近華廈一樓餐飲店今天上午發生火警，警消獲報到場，發現二樓已冒出濃煙，立即布水線灌救，上午10許撲滅火勢。火警導致8樓一名約50歲韓國籍女遊客吸入過多濃煙、另3人嗆傷，均送醫救治。經初步調查，起火點疑為餐飲店堆放雜物的地下一樓，詳細起火原因待釐清。

台北市警消獲報，萬華區成都路附近華廈19日上午發生火警，警消到場布水線搶救，並發現8樓一名約50歲韓國籍女遊客吸入過多濃煙，另有3女嗆傷，均送醫救治。（翻攝照片／中央社）

台北市警消今天上午9時55分獲報，在萬華區成都路附近一間餐飲店發生火警，派出6輛指揮車、18輛消防車、6輛救護車，共87名人員到場搶救，消防救護員抵達發現二樓已冒出濃煙，立即拉水線搶救，在上午10時44分撲滅火勢。

廣告 廣告

經警消初步調查，起火點疑在餐飲店的地下一樓，為堆放雜物地點。此外，火勢造成一名在8樓的50歲韓國籍女遊客吸入過多濃煙，呼吸困難送醫救治，送醫時意識清醒。

火警也造成77歲女子、58歲女子、30歲女子等三人嗆傷，送醫前皆意識清醒。至於韓國籍女遊客等人嗆傷地點是否為日租套房，以及詳細起火原因均待調查釐清。