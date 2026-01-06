北市萬華3養生館屢次被逮半套性交易 警會同都發局停水停電

北市萬華區3間養生館屢次被逮從事半套性交易活動，遭警方會同都發局停水停電。(圖／翻攝畫面)

北市警局萬華分局5日下午，會同臺北市建築管理工程處、臺灣自來水公司、臺灣電力公司等單位人員，分別前往轄內內江街、康定路及萬大路上3間從事非法性交易之養生館進行斷水斷電。

萬華區內江街上一間美容館去年3月先是被查獲進行半套服務，警方當場逮獲2人送辦，但該間養生館僅僅半年後，再度重操舊業，再被警方逮獲3人送辦；而康定路上與萬大路上另二間美容館也同樣二度被警方查獲從事半套服務，每次價格從1300元至1800元不等。

廣告 廣告

警方首次逮獲時，除將女按摩師與男客送辦外，也對業者進行開罰，同時將業者報送至台北市府都發局，依都市計畫法裁處罰鍰，並勒令停止違規使用，列為「正俗專案」執行對象2年。不過業者絲毫不懼，繼續從事半套服務，警方蒐證後也在今年9月、10月與12月持搜索票前往突襲查緝，確認再度逮獲非法性交易行為，除再將行為人移送裁罰外，也報請北市政府都發局裁處罰鍰並對建築物停止供水供電。

萬華分局呼籲，警方將持續落實查緝不法色情場所，絕不允許任何不肖業者以身試法，以維護社會風氣與治安秩序，市府團隊亦將通力合作，精進作法提升查報效率，共同營造市民健康安全的生活環境。

