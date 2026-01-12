北市董座把人妻「戰到床都汗」她嬌喊：下次要拔出來！尪見超綠訊息崩潰

記者陳弘逸／台北報導

北市某公司董座大壯（化名），2年前，追求已婚女子小花（化名）；兩人發展出婚外情，一同吃飯、出國、載送甚至發生至少4次性行為；直到被丈夫小綠（化名）發現，憤而提告求償100萬。法官勘驗雙方私下對話，內容提及「下次還是要拔出來」、「兩次都在裡面很緊張」，勘認有發生性行為破壞婚姻，情節重大。審理後，判大壯應賠償小綠80萬元非財產上損害。

判決指出，男子小綠（化名）2022年7月11日跟女子小花（化名）結婚，未料，婚後2年，妻子因認識某公司董座大壯（化名），男方明知女方已婚，仍積極展開追求，一同吃飯、出國、載送甚至發生至少4次性行為。

小綠發現後，認為行為已逾越一般男女正常交友分際，因此提告大壯，求償100萬元。

大壯則主張，配偶權非憲法或法律上保障權利，且小花與小綠婚姻生活圓滿、幸福已不復存在，因此無配偶權侵害情事，聲請駁回告訴。

勘驗大壯跟小花私下對話提及，「說念珠菌感染」、「可能太累、性行為或是比較髒的環境」、「不好意思讓妳的床都是汗水」、「沒有戴還是怕怕的」、「可是你不是結紮嗎」、「下次還是要拔出來」、「兩次都在裡面很緊張」，內容勘認有發生性行為、過夜，行為已逾越一般男女正常交友分際，破壞婚姻，情節重大。

法院審酌，雙方身分、地位、資力與加害程度，考量大壯跟小花密切交往程度，發生性行為多次，行為及對話內容親暱等侵權行為樣態，審理後，判大壯應賠償小綠80萬元非財產上損害。

