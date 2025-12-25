北市葫蘆國小歲末感恩 學生手作薑餅人感受佳節溫馨

臺北市葫蘆國小舉辦「歲末傳溫馨・感謝有您」系列感恩活動

天使班學生帶來活力十足的鼓樂演出

學生在老師的陪伴下，製作薑餅人

臺北市葫蘆國小舉辦「歲末傳溫馨・感謝有您」系列感恩活動，邀請全校師生、志工夥伴與家長會成員共同參與，由學生展演鼓樂、報佳音，親師生手作薑餅人，在歲末時節為校園注入滿滿關懷與祝福。

葫蘆國小表示，本次活動由天使班學生所帶來活力十足的鼓隊表演揭開序幕，震撼有力的節奏展現自信與朝氣，也象徵孩子在親師的支持與陪伴中持續成長。接續由二年六班進行英語報佳音，悠揚歌聲為校園營造濃厚的聖誕氛圍。活動中，家長會成員扮演達菲熊家族人偶，透過親切互動與分享點心，為孩子留下難忘回憶。

葫蘆國小表示，陳安文教基金會每年在歲末規劃手作薑餅人活動，學生親手製作、分享成果，在甜蜜的過程中感受被陪伴與被重視的溫暖。12月24日平安夜，天使班帶來快閃表演，在校園角落驚喜登場，吸引師生駐足欣賞，感受節慶的溫馨和喜悅。

葫蘆國小蔡新淵校長表示，歲末活動不只是節慶慶祝，更是品格與生命教育的重要實踐，感謝志工與陳安文教基金會長期支持，讓校園成為孩子安心成長的溫暖基地。家長會邱彥博會長也提到，看見孩子臉上的笑容，是志工與家長會最大的收穫，期盼孩子不僅收到禮物，更能感受到來自大人的關懷與愛。

葫蘆國小表示，感謝學校導護志工、課後輔導志工、圖書志工、健康志工及小葫蘆志工團的長期付出，陪伴孩子在安全、關懷與支持中學習成長。