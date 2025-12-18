北市蔬果農藥抽驗 錢都「青江菜、白蘿蔔」超標違規

台北市衛生局針對市內蔬果進行例行性農藥殘留檢驗，114年10月共抽驗52件生鮮蔬果產品，結果顯示有6件不符合規定，其中知名連鎖餐飲業者錢都日式涮涮鍋市民大道店的青江菜及白蘿蔔均檢出農藥殘留超標，衛生局已要求違規地點立即下架產品。

北市衛生局今公布抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥結果，有6件不符規定，其中錢都日式涮涮鍋市民大道店的青江菜、白蘿蔔農藥超標。（圖／北市衛生局提供）

此次抽驗地點涵蓋市場、蔬果零售業者、超市、賣場及餐飲店等通路，6件不合格產品分別為青江菜、蚵白菜、西芹、地瓜葉、白蘿蔔、花椰菜各1件，每件產品各檢出1至2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。違規業者除了錢都日式涮涮鍋市民大道店外，還包括松江市場B-3攤的西芹和花椰菜、松江市場34號攤的地瓜葉，以及東和蔬果行的蚵白菜。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，針對不符規定的產品，已命令抽驗地點下架不得販售。經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦，來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，則依違反食品安全衛生管理法之規定處辦。

衛生局已通知台北農產運銷股份有限公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天。另第1次違規錄案加強抽驗，第2次停止供應1個月，第3次則廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

