北市藍營「小雞」怎提名？ 戴錫欽曝1慣例

針對藍營明年在九合一大選北市議員提名策略，國民黨北市黨部主委戴錫欽23日表示，國民黨在北市的目標是「務必要過半」，至於提名原則上會保障現任，若有多出席次的空間會提供讓新人初選。（摘自中時新聞網直播／徐佑昇台北傳真）

國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席黃國昌舉行「鄭黃會」互釋善意後，外界關注明年九合一大選「藍白合」及藍營內部提名策略。國民黨北市黨部主委戴錫欽23日出席活動受訪表示，國民黨在北市的目標是「藍營務必要過半」，至於提名原則上會保障現任，若有多出席次的空間會提供讓新人初選，他本周就會與有意爭取的新人碰面，並與現任議員交換意見，擬定最好的提名機制，提出最強人選。

戴錫欽今日上午出席北市第一屆議長盃全國圍棋公開賽，針對115年選舉的提名時程及策略，戴回應，各選區須等中央核定，就他了解在時序上應會先處理縣市長部分，台北市長蔣萬安是直轄市長連任的市長，這部分會比較單純，該部分完成就會再根據議員的提名辦法提名。

不過，目前北市藍營在6個選區已有多名新人表態參選，是否會讓新人和現任比民調初選？戴錫欽回應，依國民黨過去提名慣例，基本上會先保障現任，如果有多的名額則會提供給新人一起初選競爭，他認為今年應該也會用類似這樣的方式進行，但還是要依中央核定的提名辦法內容而定，包括新人首次參選、青年加權等規定，會有全國一致性辦法。

戴錫欽強調，北市黨部會依照中央公布提名辦法，再提出北市各選區議員提名辦法，只要有出缺，就會由有意參選新人登記初選及相關進程。他更透露，本周他就會與有意參選的國民黨新人碰面，先了解新人想法，也會與現任連任議員交換意見，共同擬定出最好的提名機制，務必會提出最強的人選。

針對北市里長部分，藍營是否會與民眾黨討論配票？戴錫欽表示，里長因為屬於單一席次選舉，在北市456席里長中，國民黨占有多數里長席次，也有很多與國民黨友好的無黨籍里長，市黨部會先核實黨籍里長部分，對於與國民黨互動比較多、友好的無黨籍里長，過去慣例也會與他們做配合，至於民眾黨如果對里長選舉有一些想法，國民黨也會做充分溝通。

至於「鄭黃會」後，戴錫欽是否會與民眾黨北市黨部代理主委周榆修也進行「戴周會」？戴錫欽表示，他和周榆修是老朋友，兩位黨主席見面之後初步交換意見，奠定藍白未來合作基本的框架，藍白會在這樣的基礎下，持續未來不管是市黨部對市黨部，或市黨部與民眾黨中央黨部溝通協調。

