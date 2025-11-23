北市藍營「小雞」怎提名？ 戴錫欽曝1慣例
國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席黃國昌舉行「鄭黃會」互釋善意後，外界關注明年九合一大選「藍白合」及藍營內部提名策略。國民黨北市黨部主委戴錫欽23日出席活動受訪表示，國民黨在北市的目標是「藍營務必要過半」，至於提名原則上會保障現任，若有多出席次的空間會提供讓新人初選，他本周就會與有意爭取的新人碰面，並與現任議員交換意見，擬定最好的提名機制，提出最強人選。
戴錫欽今日上午出席北市第一屆議長盃全國圍棋公開賽，針對115年選舉的提名時程及策略，戴回應，各選區須等中央核定，就他了解在時序上應會先處理縣市長部分，台北市長蔣萬安是直轄市長連任的市長，這部分會比較單純，該部分完成就會再根據議員的提名辦法提名。
不過，目前北市藍營在6個選區已有多名新人表態參選，是否會讓新人和現任比民調初選？戴錫欽回應，依國民黨過去提名慣例，基本上會先保障現任，如果有多的名額則會提供給新人一起初選競爭，他認為今年應該也會用類似這樣的方式進行，但還是要依中央核定的提名辦法內容而定，包括新人首次參選、青年加權等規定，會有全國一致性辦法。
戴錫欽強調，北市黨部會依照中央公布提名辦法，再提出北市各選區議員提名辦法，只要有出缺，就會由有意參選新人登記初選及相關進程。他更透露，本周他就會與有意參選的國民黨新人碰面，先了解新人想法，也會與現任連任議員交換意見，共同擬定出最好的提名機制，務必會提出最強的人選。
針對北市里長部分，藍營是否會與民眾黨討論配票？戴錫欽表示，里長因為屬於單一席次選舉，在北市456席里長中，國民黨占有多數里長席次，也有很多與國民黨友好的無黨籍里長，市黨部會先核實黨籍里長部分，對於與國民黨互動比較多、友好的無黨籍里長，過去慣例也會與他們做配合，至於民眾黨如果對里長選舉有一些想法，國民黨也會做充分溝通。
至於「鄭黃會」後，戴錫欽是否會與民眾黨北市黨部代理主委周榆修也進行「戴周會」？戴錫欽表示，他和周榆修是老朋友，兩位黨主席見面之後初步交換意見，奠定藍白未來合作基本的框架，藍白會在這樣的基礎下，持續未來不管是市黨部對市黨部，或市黨部與民眾黨中央黨部溝通協調。
其他人也在看
樟白介殼蟲入侵花蓮樟樹 市公所修剪防治
花蓮市府前路兩旁種滿樟樹形成綠色林蔭大道，但近日卻陸續出現枯萎及葉片發黃等情況，花蓮市公所現勘發現，部分樹木已遭樟白介殼蟲侵擾、寄生，若未及時處理可能枯死，公所避免蟲害蔓延、危及整排行道樹，已請專業團隊進場修剪與防治，守護地方的重要綠色資產。自由時報 ・ 3 小時前
鄭麗文雲林故鄉行 「一個字」透露雲林縣長參選人選
國民黨主席鄭麗文23日回到故鄉雲林縣口湖鄉參加健走活動，表態將投入明年雲林縣長選戰的國民黨籍立委張嘉郡到場陪同，對縣長參選人選，鄭強調家裡有一個女生是大家最好的幸福，所以有這個「安」字，張麗善縣長是滿意度最高的縣長，真心期待張嘉郡順利世代接棒，女人當家安全、安定、安心，大家「安」啦。中時新聞網 ・ 1 小時前
把握今天好天氣！明晚東北季風增強 週三最涼下探14度
把握今天各地舒適溫暖好天氣！中央氣象署預報，明天週一晚間東北季風增強並影響至週五，北台灣天氣轉涼，中南部日夜溫差大，週三清晨最涼，中部以北及東北部降到14至16度，其他地區約17、18度。今天東北季風減弱，北部及東北部溫度回升。預報員張承傳表示，西半部、東南部白天約27至29度，宜花25至26度，各自由時報 ・ 3 小時前
鄭文燦稱「心如止水」否認回鍋再戰桃園 凌濤：無風不起浪
外界盛傳前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選2026桃園市長，綠營議員轉述鄭文燦說法「我心如止水」否認，桃園市議員凌濤今在臉書發文直指「無風不起浪」，端看黨主席賴清德的態度，強調就算藍白合作也不能掉以輕心，尤其民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數。中時新聞網 ・ 1 小時前
反對日本「台灣有事」 中國動員邦交國表態
（中央社台北23日電）中日關係緊張持續之際，中國動員邦交國在相關議題上表態。中國外交部長王毅出訪塔吉克時提到，中方絕不允許日本右翼勢力開歷史倒車，絕不允許日本軍國主義死灰復燃。俄羅斯、敘利亞等國近期也針對台灣議題有所表態。中央社 ・ 1 小時前
民眾PO黃國昌自由座罰站諷綠委商務艙打卡 陳柏惟曝原因：忘記買票
民進黨立委許智傑日前在社群平台上發文，分享自己跟同為南部立委的李柏毅、黃捷、徐富癸搭高鐵南下的合照，但有民眾貼出民眾黨主席黃國昌自由座罰站照，表示「平平都是立委，辦卡真的要辦對張」，暗指民進黨立委有特權。該貼文引來前立委陳柏惟回應，他表示，「這個工作福利是有包含高鐵通勤補助，因此通常站著的比較多是忘記買票、排隊上廁所或是拍張照就回去坐了，請不用擔心辦卡的問題」。太報 ・ 1 小時前
台鐵區間車被不明人士塗鴉 鐵警局全力追查
台鐵1108次區間車，今天早上6時許要發車時，被台鐵人員發現，列車的第4節車廂，居然遭不明人士噴漆塗鴉，而且塗鴉面積相當大。鐵路警察局接獲通報後，研判塗鴉者應該是趁昨晚台鐵收班後下手，目前正全力追查當中。鐵路警察局七堵所在今天早上接獲報案，台鐵聲稱1108次區間車在今天早上要發車時，被發現車身遭人塗自由時報 ・ 1 小時前
張嘉郡想選雲林縣長很難？鄭麗文緊抱：不會不會
九合一大選明年舉辦，雲林縣長張麗善明年將卸任，國民黨不分區立委張嘉郡日前表態「會積極爭取黨內提名參選縣長」。國民黨主席鄭麗文今（23日）早受訪表示，張麗善已為雲林縣展現不同風貌，希望能夠順利世代接棒。被追問是否會因黨內同志不支持她有所考量，她回應「不會不會」。自由時報 ・ 1 小時前
車頂綁滿雜物「汽車版移動城堡」又上路 最高罰1.8萬
又有人把轎車當貨車開了嗎？有民眾PO出影片，昨(22)日中午在桃園大廟前，出現一輛違法載貨的車，車上載滿駕駛的家當，不只掀起討論，警方表示也已經違法。仔細一看，車頂上不只有沙發，還有行李箱，跟好幾個大...華視 ・ 1 小時前
沈伯洋遭中共全球通緝！范雲曝好消息：已獲48國代表全面聲援
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委沈伯洋日前遭中國以分裂國家為由，發布全球通緝，對此，民進黨立委范雲今(12/23)透露，自己在國際自由聯盟（Libe...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
傳鄭文燦復出選桃園？ 子弟兵曝「無參選規劃」
2026桃園選戰，民進黨要派誰挑戰市長張善政備受矚目，立委王義川、總統府副秘書長何志偉，兩人頻頻被點名外，也持續在桃園勤跑基層。不過媒體人吳子嘉就透露，傳出前桃園市長鄭文燦有意要回鍋參選，對此，鄭文燦...華視 ・ 1 小時前
美中時隔7月海上軍事磋商 皆認為有助避免誤解、誤判
川習會後，美國與中國近期舉行「美中海上軍事安全磋商」，美方表示會議重點是降低不安全或不專業的接觸風險；中方則重申，堅決反對以航行自由為名，危害中國主權和安全的行為。不過雙方一致認為，相關互動有助美、中海空軍避免誤判。另一方面中日關係緊繃，中方再宣布，11月23日到12月7日，一連兩週要在渤海進行實彈射擊。公視新聞網 ・ 1 小時前
批柯志恩等人擬對院版財劃法採「拖字訣」 賴瑞隆：高雄人絕不接受
行政院院會20日通過「院版財政收支劃分法修正草案」，函送立法院審議。民進黨立委賴瑞隆今表示，院版財劃法對於高雄、南台灣是相對較公平的版本，但現在卻傳出國民黨立委柯志恩等人打算用「拖字訣」，阻擋院版財劃法通過，讓整個公平正義無法實施，若持續讓南北差距擴大，高雄人絕不接受，也絕不原諒。自由時報 ・ 1 小時前
言語不通也能被理解 文二警暖心協助聽障婦找回愛車
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第二分局興隆派出所於日前接獲聽障民眾報案稱機車不見，警員吳文軒立即關懷協 […]民眾日報 ・ 2 小時前
知名寵物貓黃阿瑪化身反詐吉祥物 台北市不動產公會攜手刑事局跑在反詐最前線
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】知名寵物貓咪黃阿瑪的後宮生活主角黃阿瑪x台北市不動產公會邀請刑事警察局共同參與「2 […]民眾日報 ・ 1 小時前
月世界垃圾山主謀曝光！詹江村斷言政黨若不輪替 這些事層出不窮
高雄月世界被不肖業者傾倒數十噸垃圾，變成「垃圾山」，背後主謀是碧紅里里長李有財父子檔，民進黨高雄市黨部21日發聲明表示，已火速開除李有財黨籍。國民黨桃園市議員詹江村認為，政黨不輪替，垃圾山、大峽谷、淹水、天坑都有可能會繼續層出不窮。中時新聞網 ・ 2 小時前
中信盃黑豹旗》明年肯定會逆襲！ 金門農工洪嘉恩想唸大學再拚職棒
中信盃黑豹旗16強賽事，金門農工以0比10不敵羅東高工，無緣創造「金門傳奇」，王牌投手洪嘉恩有機會挑戰中職，但他賽後有點失望，認為比賽可以更好，所以希望回去苦練，「明年要變得更強」。TSNA ・ 1 天前
金馬62 卓榮泰：政府做電影人後盾 讓台灣故事被世界看見
第62屆金馬獎22日晚間在台北流行音樂中心落幕，行政院長卓榮泰表示，政府會持續成為電影人的後盾，也請民眾一起來支持國片，大家一起讓更多台灣故事被世界看見。中天新聞網 ・ 48 分鐘前
2025里山生活市集 集結百攤創新高
林業及自然保育署台中分署，今天在台中市文心森林公園舉辦「2025里山生活市集-田裡有腳印」綠色保育15週年慶暨社區林業成果展！今年適逢「綠色保育標章」推動15週年，市集以「蔬食、減塑」為核心精神，集結百攤友善農友與保育夥伴，民眾熱烈支持兌換里山券超過新台幣20萬元，以實際行動支持「生活、生產、生態」自由時報 ・ 2 小時前
賴總統吃壽司挺日本 林沛祥：心中到底有無中華民國？
近日總統賴清德發文大吃壽司力挺日本農漁產，民進黨立委甚至要求政府補助民眾到日觀光旅遊，國民黨團首席副書記長林沛祥指出，疫情後台灣國旅逆差逐年擴大，去年觀光逆差將近900萬人次，依據交通部觀光署統計，今年1到9月觀光逆差已高達805萬人次；另受到對美關稅衝擊，台灣的農產品如鱸魚、鬼頭刀恐滯銷或價格崩盤自由時報 ・ 1 小時前