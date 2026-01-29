北市藍白合「張開雙手」歡迎蔣萬安站台 吳怡萱：唯獨排除「這一人」

〔記者甘孟霖／台北報導〕今年就要進行地方選舉，台北市藍白合成為討論議題，民眾黨中正、萬華區市議員參選人吳怡萱今(29日)受訪說，藍白合大架構下，如果台北市長蔣萬安願意來站台都會張開雙手歡迎，不過唯獨有一個人在此之外，就是國民黨中正、萬華區市議員鍾小平。

吳怡萱今接受媒體人王淺秋專訪表示，藍白合大架構是2026、2028合作方向，但對她而言有個例外，就是鍾小平，因為過去鍾小平對柯文哲的抹黑，已經造成民眾黨不可逆的傷害，甚至鍾小平後續的道歉也是不夠到位的。

她說，現在中正萬華參選爆炸，以她個人來看，越激戰反而越好，因為會有討論的空間，就更有機會被看到，過去她差1千多票而落選，當時努力不足、知名度不夠，但4年後她期許超越過去的自己，就有機會爭取這一席的空間，且4年來她沒有離開中正、萬華，長期有在地方服務，她也會努力把民眾黨支持者催出，尤其上次總統大選，民眾黨在該區政黨票其實有約2成，她會積極爭取中間選民的支持。

吳怡萱也提到，國民黨議員應曉薇上次是第一高票，其女兒應佳妤可能以無黨參選，也可能承接母親的票源，不能把應佳妤當作一個普通的新人，而選區內對手對她的衝擊，也是督促她要更努力經營地方；她並點名民進黨擬參選人馬郁雯聲勢如潮，但過去馬擔任記者時揭露京華城案內幕，是否影響到相關事證的證據力，這其實是嚴肅話題，卻反被形容成是「揭弊」，民進黨要支持這樣的候選人是他們的事，她還是努力回歸市政，把地方服務做好。

吳怡萱說，中正萬華的參選人們很多著重於弱勢族群，這也跟該區年齡結構分布有關，但其實中間世代可能被忽略，需要被照顧，她身為中產階級的新手媽媽，也會希望多著墨這塊；而未來，如果有親子活動等，三寶爸蔣萬安願意來，也歡迎共襄盛舉，不過也強調不希望在藍白合架構下影響到國民黨議員，藍營有相關意見都尊重。

她也強調，政黨合作不是全面無條件支持，民眾黨看待藍白合作，首先會以政黨主體性為優先，再來監督政府提出的政策是否良善。而在先前蔣市府提出的營養午餐免費政策，大方向她支持，但針對財源以及營養午餐的品質，這是她會在意的，細節未來要規劃好。

