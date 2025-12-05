北市藍白鬥／ 國民黨參選新人多 2大變數衝擊民眾黨「4+2」目標

民眾黨在2026台北市議員選舉中力拚「4+2」席全壘打目標，但有藍營人士曝2變數，恐衝擊選情。（圖／取自黃瀞瑩臉書）

距離2026九合一選舉不到1年，各政黨已陸續啟動提名作業。首都台北市向來是一級戰區，而本屆61席市議員中預估將出現多達10席空缺，各選區成為兵家必爭之地。一名藍營人士分析，國民黨若在松山信義選區多提名2至3席，再加上議員應曉薇女兒應佳妤有望「代母出征」投入選舉，勢必將衝擊白營選情，民眾黨想拚「4+2」全壘打恐有難度。

民眾黨目前在北市議會握有4席，2026年全數拚連任較無爭議。但民眾黨確定在松山信義、中正萬華選區各提1名新人上陣，也使這2大選區成為藍白新秀搶進的「深水區」。

國民黨2022年在松信區提名5席參選，最後5人都順利當選，如今王鴻薇與徐巧芯都成功轉戰立委，民進黨議員許家蓓則因離世，該區共空出3席之多，成為新人瞄準選區。

據掌握，在松信選區，藍營目前有前發言人李明璇、楊智伃、立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮、北市青工會總會長滿志剛，及富錦里里長李煥中皆有意參選；民眾黨則將派出副秘書長許甫上陣。

一名藍營地方人士分析，若國民黨在現有席次下多提2至3席，勢必會壓縮白營選票，大幅提升許甫勝選難度。正因如此，民眾黨立院黨團主任陳智菡日前才會替老公抱屈，指在提名上感受不到國民黨禮讓。

至於國民黨台北市黨部主委戴錫欽日前喊出「藍營單獨過半」，該名地方人士直言，藍白合在台北市議員選舉中，「講好聽一點是兄弟登山、各自努力；說白了，就是回到競爭關係。」藍營由台北市長蔣萬安母雞帶小雞，白營也有黃國昌、柯文哲「2顆太陽」可以幫自己的小雞站台，互不衝突，雙方唯一共識就是要盡可能讓非綠席次極大化。

另外，中正萬華選區方面，也因民進黨籍吳沛憶轉任立委多出1席空缺，目前藍營包括罷免綠委吳沛憶領銜人劉思吟、召集人李孝亮，及退役空軍副司令張延廷都有意角逐；民眾黨則將派出發言人吳怡萱出馬再戰。

吳怡萱2022年參選中正萬華惜敗成為落選頭，她這次確定將在2026選舉重披戰袍再戰。（圖／翻攝自吳怡萱臉書）

值得注意的是，應曉薇因捲入京華城案遭國民黨停權，黨內人士透露，若官司出現變數，應佳妤有望「代母出征」投入選戰。據該人士觀察，應佳妤檯面下動作積極，近期不僅常陪應曉薇勤跑基層經營地方，深受婆婆媽媽喜愛，她也在母親議會團隊中擔任助理，協助選民服務、研讀法案，接棒意味濃厚。

年僅23歲就取得碩士學位的應佳妤，過去陪母親出庭時在「小草」直播中首度亮相，甜美形象擄獲許多粉絲，她也曾在北院外親自發送早餐給在外聲援的小草，贏得不少好感。一旦她投入選戰，不僅能承接母親票源，更有望吸走民眾黨票，恐為二度披上民眾黨戰袍參選的吳怡萱帶來變數。

應曉薇（右）愛女應佳妤（左）有望「代母出征」投入市議員選舉，恐為二度披上戰袍的吳怡萱帶來變數。（資料照片／李智為攝）



