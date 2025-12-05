北市藍白鬥／應曉薇之女「氣質女神」應佳妤有望接棒 中正萬華3美女激戰

台北市2026市議員選戰，中正萬華選區預計將由民眾黨發言人吳怡萱（左）、議員應曉薇女兒應佳妤（中）、前記者馬郁雯（右）同場較勁，為選戰增添亮點。（合成畫面）

2026九合一大選近在眼前，首都台北市這次更因市議員預估將多出10席空缺，讓各選區戰火全面升溫。其中，中正萬華選區，國民黨籍議員應曉薇因涉京華城案恐難爭取連任，外貌姣好的女兒應佳妤檯面下動作積極，有望接棒、投入選戰；民進黨則派出有「揭弊女神」稱號的前三立記者馬郁雯出戰；民眾黨推出高戰力的發言人吳怡萱參選，3美女同場較勁，為選戰增添亮點。

應曉薇因捲入京華城案遭國民黨停權，據了解，若官司出現變數，應佳妤有望「代母出征」投入選舉，雖然應曉薇先前曾說「隨緣」。但據觀察，應佳妤近期常披著服務團隊背心，陪應曉薇跑基層經營地方。她也在母親議會團隊中擔任助理，除了協助選民服務、研究法案，也會積極向前輩們請益，日前也與母親一起出席黨慶拜票，接棒意味濃厚。

應佳妤多次陪同母親應曉薇一同出庭，還曾親自送早餐給在外聲援的民眾，擄獲不少小草粉絲。（資料照片／李智為攝）

年僅23歲的應佳妤擁有亮眼學歷，她畢業於多倫多大學社會心理學與國際關係雙主修，並取得倫敦大學亞非學院（SOAS）碩士學位。返台後，她隨即加入母親的服務處見習，閒暇之餘也會經營社群平台，分享議會工作日常，累積不少粉絲。

而應佳妤首次露面陪母親出庭時，曾在民眾黨支持者的直播中亮相，甜美氣質在網路上掀起一波討論，讓應曉薇瞬間被封為「全民岳母」。此外，她也曾在台北地院外親自發放早餐給在外聲援的小草，人氣直線攀升。若應佳妤投入選戰，不僅能承接母親票源，甚至能吸走民眾黨選票，成功接棒機率大增。

應佳妤首度現身民眾黨支持者的直播，甜美氣質意外引起網友們熱烈討論。（圖／翻攝畫面）

民眾黨部分，則將拍板徵召剛升格當媽媽的發言人吳怡萱再度出戰，吳怡萱當年參選中正萬華以1150票之差惜敗，成為落選頭，被黨主席黃國昌形容為「遺珠之憾」。吳怡萱選後也持續深耕地方基層，黨內一致看好能一雪前恥。

吳怡萱當年參選中正萬華以1150票之差惜敗，成為落選頭，經過4年，她將再次披上民眾黨戰袍再戰。（圖／取自吳怡萱臉書）

不過，有藍營人士分析，若應佳妤投入選戰，不僅能承接母親票源，甚至有望吸走民眾黨選票，恐對二度披民眾黨戰袍參選的吳怡萱造成衝擊。

此外，擔任記者10多年的馬郁雯則在離開媒體圈後，獲民進黨徵召投入台北市議員選舉。媒體經驗豐富的她，曾獨家揭露前台北市長柯文哲隨身碟「小沈1500」案，一戰成名，更多次與吳怡萱隔空交戰，如今2人將在中正萬華正面對決，為選情再添火花。

媒體經驗豐富的馬郁雯過去因獨家報導柯文哲隨身碟「小沈1500」一戰成名。（資料照片／李智為攝）



