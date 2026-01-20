北市藍綠黨團甲動表決二備金 總預算通過 蔣萬安致謝

台北市議會20日針對日前政黨協商無共識的第二預備金案、《台北市立殯儀館回饋地方自治條例》等案表決，在藍營票數優勢下，表決通過二備金預算及殯儀館回饋自治條例擴大回饋範圍，完成總預算及本會期議案審議。台北市長蔣萬安表示，感謝跨黨派議員支持通過總預算，市府一定會用實際行動持續推動各項的建設，讓市民有更好的生活。（徐佑昇攝）

台北市議會20日針對日前政黨協商無共識的第二預備金案、《台北市立殯儀館回饋地方自治條例》等案表決，在藍營票數優勢下，表決通過二備金預算及殯儀館回饋自治條例擴大回饋範圍，完成總預算及本會期議案審議。（徐佑昇攝）

台北市議會20日針對日前政黨協商無共識的第二預備金案、《台北市立殯儀館回饋地方自治條例》等案表決，議會藍綠黨團甲級動員，在藍營票數優勢下，表決通過二備金預算及殯儀館回饋自治條例擴大回饋範圍，完成包含總預算的本會期議案審議。台北市長蔣萬安表示，感謝跨黨派議員支持通過總預算，市府一定會用實際行動持續推動各項的建設，讓市民朋友有更好的生活。

北市府今年度總預算案遲未通過，議會召開臨時大會，表決仍無共識的第二預備金7.4億元預算刪減案，以及審議北市殯儀館回饋地方自治條例爭議條文。

廣告 廣告

北市議會國民黨書記長李明賢表示，北市府二備金是用於緊急狀況及新增政務，北市府從民國111年至今均編列7.4億元，儘管委員會刪減5千萬元，但會限縮市府推動市政彈性，建議應恢復原編列7.4億元。

最終藍營以人數優勢，清點共49人表決，27人贊成、18人反對、3人棄權，由議長戴錫欽宣布二備金7.4億元通過。國民黨議員游淑慧說，她對該案民眾黨議員棄權感到訝異，還是希望民眾黨能支持更符合市民需要的好政策。

接著總預算全數審查通過，歲出原列2142.05億元，審議結果計列2139.73億元，刪減2.32億元；歲入原列2098.01億元，審議結果計列2098億元，減列0.01億元。

最後議會表決被暫擱的殯儀館回饋地方自治條例修正條文，較具爭議的第3條將回饋地方範圍從原二殯周邊半徑1公里，擴增至1.2公里，納入文山區興邦里、萬盛里及信義區黎順里、雙和里、惠安里。

民進黨議員王閔生提修正動議，認為應將條文第4條的回饋比例，從10％提高到12％，戴錫欽宣布表決，修正動議以17票贊成、31票反對、2票棄權否決，維持原委員會通過條文，也就是維持10％。

社民黨議員苗博雅也提修正動議，認為回饋擴大經歷非常長爭議，市府有必要說明1公里放寬到1.2公里的科學根據，尤其該修正大安區53個里長全數表達反對，擔心未來是否再擴大到1.4公里、1.6公里？

戴錫欽則針對苗博雅的修正動議「反對第3條條文」表決，結果贊成19票、反對31票，0票棄權，修正動議否決。

民眾黨議員張志豪表示，回饋就是擔心周邊交通、環境受到衝擊，希望市府應該以科學方式委外評估二殯的環境影響，並說服地方里民。

王閔生表示，市府擴大回饋應要有科學依據，擴大也應將餅做大，才不會影響原大安區、方圓1公里居民權益；議員簡舒培則批，修正案讓大安區里長無法接受，當初審議法規也都沒有大安選區的議員代表，她更指出，大安區藍營支持者多，但這次議案卻完全「碾壓」大安區選民，違反民主精神。

針對總預算通過，蔣萬安會後也特別至議會表達感謝。他表示，總預算在跨黨派支持下順利通過，讓生生喝鮮奶等政策能夠往前推進，市府一定會用實際行動持續推動各項建設，讓市民朋友有更好的生活。

【看原文連結】