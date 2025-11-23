北市蘭州國中疑斷頭整排校樹 (圖)

雲林縣 / 綜合報導 雲林發生火燒車的意外，熊熊火勢與濃煙，遠遠就看得到，嚇壞不少用路人，車主許姓男子開車下虎尾交流道，聽到引擎發出故障的聲音，車子才停路邊，就突然起火燃燒，還好他跟同車的朋友及時逃生，沒有人員受傷，車主說，這輛休旅車的車齡才4年，平常都有保養維護，不知道為什麼會燒起來，確切事故原因，要等火調小組鑑定調查。白色休旅車停在路邊，熊熊火勢不斷燃燒，還冒出陣陣黑色濃煙，為了避免發生意外，警車停在後方進行戒護，火燒車的意外，發生在昨(22)日下午，許姓男子開車載朋友，從台北出發要前往雲林斗六，才剛下虎尾交流道，車子突然燒了起來，消防隊員到場，拉起水線進行灌救，路過的車輛，都小心翼翼減速通過。休旅車被大火燒得面目全非，消防隊到場不到5分鐘，就把火勢撲滅，持續灑水降溫，雲林縣虎尾高鐵消防分隊小隊長黃琮淵說：「撲滅火勢之後，再打開引擎蓋，做最後的確認，是不是有其它的異物或東西在現場。」這起火燒車事故，沒有人員受傷，事發前，許姓男子聽到引擎有故障的聲音，車子才停在路邊沒多久就燒起來了。休旅車車主許先生說：「車停在紅綠燈的時候，引擎蓋就有點抖動，就怪怪的，然後趕快停旁邊，打空檔，然後熄火，然後引擎就開始冒火，還好人沒怎樣。」許姓男子跟朋友趕快下車逃生，發生驚險情況還心有餘悸，他強調，這輛車的車齡大約4年，平常都有固定保養，開車過程也沒有異常，火調小組後續要調查，是什麼原因才會發生這起火燒車意外。 原始連結

華視影音 ・ 4 小時前