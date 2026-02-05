北市蛋黃區爆漢他病毒死亡案例 蔣萬安下令：地毯式大清消

蔣萬安表示，已經召集全市12個行政區，進行大清掃，也就是全面地毯式清消，不遺漏任何環節。（圖：蔣萬安臉書）

台北市大安區出現今年首例感染漢他病毒死亡案例引發外界關注，鼠輩橫行的情況已經出現在北捷車廂、連鎖超商食品架上， 台北市長蔣萬安今天（5）表示，已經召集全市12個行政區，進行大清掃，也就是全面地毯式清消，不遺漏任何環節。（請聽ＡＩ報導）。

台北市大安區一名70多歲男子感染漢他病毒發病8天後身亡，成為今年首例死亡案例，而且死者家屬證實，家中有老鼠活動跡象；經過環保單位進行捕鼠作業，抓到２隻帶有漢他病毒抗體為陽性的老鼠。雖然台北市政府已經展開清消，但最近又接連爆出北捷車廂、連鎖超商食品架出現老鼠的畫面，市長蔣萬安今天表示，早上指示召集全市12個行政區進行大清掃，也就是全面地毯式的清消，以及環境整潔，還有結合市場處，針對全市公有市場、夜市、商圈全面清潔，以及公園處針對公園周邊以及樹穴部分清消，不遺漏任何環節。

廣告 廣告

蔣萬安說，不會只有環保局、民政局、市場處、商業處等，而是所有單位全面參與，啟動各項應變作為，包括進行有效投藥、區域範圍全面清消。

蔣萬安也提醒市民，年節要到了，現在進行各項清掃工作，特別針對室內包括社區、餐廳等，要熟記「不讓鼠來」、「不讓鼠住」、「不讓鼠吃」，一定要做好各項環境清潔，另外也特別提醒民眾做大清掃時，務必戴口罩、手套，避免接觸老鼠的分泌物。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。