北市螢橋國小歡慶聖誕佳節 聖誕老公公大玩躲貓貓

臺北市螢橋國小規劃聖誕系列活動，聖誕老公公在校門口迎接大家上學

穿上雪人裝的六年級學生李佩琳表示，大家追著她跑，很好玩

六年級學生劉思彤表示，雖然扮演麋鹿很悶熱，但活動很好玩

莊訪祺校長期望學生透過活動，感受聖誕佳節的溫馨、熱鬧氛圍

志工家長陳星宇化身聖誕老公公，滿足孩子的心願

學校家長會準備滿滿的聖誕禮物

小朋友尋找聖誕老公公，蓋章集點換獎品

學生陳家萱在臺上展演大提琴

小朋友圍著麋鹿集章

小朋友開心地找到聖誕老公公

迎接歲末佳節的到來，臺北市螢橋國小在12月規劃一系列結合雙語學習、國際文化與社區關懷的聖誕節主題活動。在今天(24日)平安夜，老師裝扮成聖誕老人，在校門口演唱多國語言的聖誕歌曲，迎接學生到校。還有聖誕老公公躲貓貓、撰寫英語許願卡、雙語才藝表演等活動，鼓勵學生勇於表達、樂於學習，營造多元文化共融的節慶氛圍。

校長莊訪祺表示，配合聖誕節慶的到來，學校結合國際教育和雙語教育，透過課程融入、展演活動與社區參與，除了呈現學生的學習成果外，也營造節日的歡樂與幸福感。學校日前的社團成果發表會以聖誕為主題，安排聖誕角色與學生互動；學生也走進社區報佳音，用溫暖的歌聲將祝福獻給社區長者。6年2班學生在黃映源導師的指導下，也發起敬老、愛老、助老的實踐關懷行動，邀請全校為華山基金會的長者募款撰寫新年賀卡，深化學校與社區的連結。

廣告 廣告

在平安夜的慶祝活動中，安排由學生扮演雪人和麋鹿，和其他學生大玩躲貓貓遊戲。穿上雪人裝的六年級學生李佩琳表示，同學只要找到她，就能集章換獎品。大家除了追著她跑，有時還會圍著她要蓋章，她還得提醒大家要排隊，避免推擠發生意外。

扮演麋鹿的六年級學生劉思彤則提到，第一次穿上玩偶服，加上厚重的頭套，真的是相當悶熱，不過在遊戲過程中真的很好玩。

四年級學生陳家萱展演學習一年多的大提琴，她表示，今年活動讓她最期待的就是寫心願卡和拿禮物。假若能跟聖誕老公公許願，她最想獲得的聖誕禮物就是一支手機了。

今年的聖誕活動獲得家長們的熱烈響應，家長會與學校一同籌辦活動，也準備了不少禮物送給小朋友。輔導室推出「寫信給聖誕老公公」活動，孩子們可以在信中與聖誕老公公分享心情，並許願想要的聖誕禮物，由志工家長回信給孩子。家長會前副會長陳星宇表示，有個孩子期待的聖誕禮物是寶可夢卡，平時就有收集寶可夢卡的他，送給這孩子一張珍貴的六星級卡片，並在回信中鼓勵孩子要學會與情緒共處，學習紓解個人的負面情緒。

螢橋國小表示，期望透過一系列豐富多元的聖誕活動，讓語言學習走出課本、讓節慶教育走進生活，孩子在歡笑與感動中學會感恩、表達與分享，也帶著勇氣與希望，迎向嶄新的一年。