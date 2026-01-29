北市行二行三都更案過關！盼創661億經濟產值 串聯華山、北車

行二行三基地南側將興建1幢3棟22層樓辦公大樓，內政部、數發部、鐵警局等政府機關將進駐。模擬圖非目前實體建物。（國家住都中心提供／孫敬台北傳真）

台北市政府都委會今日通過行二行三公辦都更案，該案劃分南北住商與辦公大樓2大基地，結合住宅社區、市民休憩與行政走廊。（孫敬攝）

歷經25年都市計畫討論，台北市政府都委會今日通過行二行三公辦都更案，該案劃分南北住商與辦公大樓2大基地，結合住宅社區、市民休憩與行政走廊。會議中委員們針對綠廊廣場、綠化植栽、車道出入口多有討論，國家住都中心表示，希望都委會放寬開挖率至70％，並以6項補償措施作為交換，都發局副局長劉美秀裁示內容修正後通過。

行二行三基地位於台北西區門戶計畫連結華山文創園區，並串聯台北車站至華山、光華商場，基地南面鄰近警政署和舊行政院古蹟、屬重要核心行政辦公區域，所圍基地各路段，分別為市民大道、林森北路、北平東路及天津街，基地面積達6458坪，投資總額約230億元，將創造661億元經濟產值，全案預估民國119年底完工。劉美秀指出，此案歷經多年修訂，委員們皆表達肯定，也希望規劃好之後作為未來公辦都更示範。

行二行三基地92年規劃為行政專用區土地，但因行三土地私有產權複雜，歷經數十年協調仍未有進展，經國家住都中心以「跨區權利轉換」協調，與忠孝東路二段路側近0.3公頃的住宅區（臨沂段）共同開發，終突破找到解決方案。

行二行三基地北側的住宅頂樓，將以空橋串連6組高度8.1公尺的玻璃光體。模擬圖非目前實體建物。（國家住都中心提供／孫敬台北傳真）

行二行三基地劃分南北住商與辦公大樓2大基地，北側將興建3幢24層樓集合式住宅、南側興建1幢3棟22層樓辦公大樓，內政部、數發部、鐵警局等政府機關將進駐，中間為都市計畫規定的8公尺帶狀式開放空間，南北兩側均退縮保留2.5公尺，以作為人行步道。由於行二行三屬行政專用區用地，全基地開挖率以60％為原則，考量基地地下水位僅1.5公尺，以及地質狀況欠佳，國家住都中心表示，希望都委會放寬開挖率至70％，並以6項補償措施作為交換。

6項交換條件，分別為認養相鄰街廓行道樹、退縮複層增加綠樹、增加透水鋪面及雨水滲透框架、綠建築標章與建築能效升級並不再額外申請獎勵、認養市民大道行道樹、市民共享都市空間，一併負擔辦公區域開放空間維護費用10年等補償措施，但行道樹認養還有待主管機關同意。

針對行二行三基地周圍植栽，委員認為無法有效串連中央綠廊廣場，故請重新評估植栽設計位置。此外，因行二行三基地分別有住宅及政府機關，為避免交通壅塞，住宅住戶車道統一由林森北路通行、政府機關則由天津街通行，並建議中央綠廊廣場應設立無障礙廁所，並豐富進駐商家種類。

劉美秀回應，92年都發局也曾對此地做規劃設計，也開了10幾場相關會議，坦言走了很長一段路，而當年的構想為中央公園，銜接華山到北車，如今規劃的開放空間仍希望延續中央公園精神。對於行二行三公辦都更規劃，委員們均表達肯定，經委員會決議修正後通過。

