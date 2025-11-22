北市行人優先區彩色鋪面 交通局：提醒駕駛減速

車輛經過減速丘，車速明顯放慢，明明是路口，卻用鮮豔的磚紅色來標示，就是要讓來車放慢速度，台北市嘉興街175巷的「路口」以及「行人優先區路段」標示顏色相當繽紛，短短300公尺就包括亮藍色、深藍色、以及深紅色等鋪面色彩。

台北市民李先生認為，「好舒服、好漂亮，黑黑的馬路把它弄成這麼美麗，很舒服，走起來很賞心悅目。」

台北市民侯先生也表示，「平常很少看到，就是會有不一樣顏色的地面，剛騎過來的時候還滿驚喜的，我覺得不錯啊，因為至少我在注意到它的同時，我確實會減慢速度。」

台北市信義區嘉興里里長鄭智耀表示，「為什麼我們要做減速丘和做不同的顏色，就是要讓駕駛感覺到突兀、奇怪，而放慢速度，這就達到我們要的目的了。」

透過鮮豔顏色鋪設路面，提醒駕駛人注意行人並減速。不過，民眾黨北市議員陳宥丞指出，北市各種標線已經有7種顏色，道路像「小畫家」顏色繽紛，讓人霧煞煞，一般民眾經過路口，若開車經過僅幾秒鐘的時間，難分得清楚這些相似、規定卻不同的標線。北市交通局則表示，會持續宣導。

北市交通局交治科科長朱宸佐表示，「至於民眾說顏色太多、會有搞混的部分，這部分我們會持續多加宣傳，因為鋪面它不是標線，主要是一個提醒。」

交通局也進一步表示，目前針對「行人優先區路段」，中央並沒有規範顏色限制，這些路口處鋪面顏色非屬標線，用意在提醒用路人注意，進入特殊地方，入口處都會設置標誌牌面，說明限速規定。

