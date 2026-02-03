北市行人地獄連環撞！左轉車撞飛行人又暴衝6機車

黑色轎車左轉撞飛一行人後，又爆衝撞上6機車才停下。翻攝畫面

台北市內湖區昨（2）日晚間驚傳死亡車禍！一名吳姓男子駕駛自小客車行經康寧路一段，左轉進入255巷時，疑未禮讓行人穿越道上的行人，當場將正在過馬路的陳姓男子撞倒，隨後車輛再失控向前暴衝，連續撞上路邊停放的6輛機車，現場一片狼藉。警消獲報趕抵時，陳男已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。

警方調查，事故發生在晚間21時許，吳男駕車沿康寧路一段北向行駛，左轉255巷時，前車頭直接撞上正由南向北步行通過行人穿越道的陳男。撞擊後，轎車未立即停下，又再往前衝撞路旁6輛普通重型機車才停住。

警消到場時，陳男頭部重創，當場OHCA（到院前心肺功能停止），救護人員緊急實施CPR後，火速送往內湖三軍總醫院急救，仍於晚間22時34分宣告不治；吳男則未受傷。

酒測結果顯示，吳男酒測值為0，並無酒駕情形。吳男向警方供稱，當時疑因視線不佳未發現行人，撞擊後一時緊張才會誤踩油門釀成連環事故。警方已依規定完成事故處理，後續將依過失致死罪嫌，報請士林地檢署偵辦。

內湖分局也呼籲，駕駛人行經行人穿越道務必減速慢行、確實停讓行人，切勿一時疏忽，釀成無法挽回的悲劇。



