北市行動防災APP被批「沒用」 明年改版納圖形化災情

台北市消防局長莫懷祖24日回應，將於明年改版時一併改善。（邱芊攝）

台北市行動防災APP整合包括雨量、水情及颱風警報等緊急避難資訊。市議員王閔生指出，實際使用後發現，無論是水災或是土石流，APP都未明確顯示災害範圍及程度，民眾紛紛反映「沒有用處」，建議市府參考國家災害防救科技中心網站，圖形化災情資訊，讓民眾更好理解，也應整合各局處監控數據，方便民眾應對災害。台北市消防局長莫懷祖24日回應，將於明年改版時一併改善。

台北市行動防災APP提供即時的天氣資訊雨量、水情及颱風警報，並使用顏色區分降雨強度，以更直覺的方式顯示，讓民眾判別降雨量，此外還有停班停課資訊、監控影像、醫療院所、防災公園及防災地圖等緊急避難資訊，也有災情案件查詢功能。

王閔生24日在警政衛生部門質詢時指出，10月21日颱風風神侵襲台灣，文山區發生土石流，他實際使用APP後發現，並沒有顯示土石流明確災害範圍，只有出現小坐標，點擊後也看不到實際災害範圍，僅顯示災害的「鄰近住戶」；淹水的資訊也一樣，地圖中未顯示積水深度，點擊圖示後只顯示「易積水範圍」，資訊不清恐怕影響逃生，許多民眾也反映，「什麼資訊都沒有，沒有用處」。

他舉例，中央的國家災害防科技中心網站，用色塊清楚標示影響範圍，甚至在積淹水範圍也用顏色區分淹水深度，他建議市府將災害範圍、災害損害程度，以圖像化方式清楚標示在地圖上。

此外，王閔生也要求，短期目標是希望市府導入避難場所的導航，目前APP只有避難所列表，民眾當下還必須要先記得地址，應可以參考日本的避難場所導航功能，除了能導航，還有實境街景技術引導民眾；長期目標則是應整合各局處的災害監控數據，並利用AI技術提供替代道路指引，同時在北市警政APP看得到防空避難所資訊，該APP卻沒有，應將防空避難場所資訊納入，以應對多元化的城市災害風險。

莫懷祖回應，已編預算改善，目前在前置作業部分已經跨局處討論，將整合各局處相關資訊，也會納入防空避難所資訊，也會參考國內外的做法，將於明年APP改版時一併改善。

