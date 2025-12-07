北市行政導入AI助攻SEL 打造「精準高效」的幸福校園

台北市教師研習中心舉辦「SEL校園推動齊步走—AI賦能×行動策略工作坊」。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

面對後疫情時代校園情緒議題的日益複雜，社會情緒學習（ＳＥＬ）已成為全球教育的新顯學。台北市教師研習中心舉辦「ＳＥＬ校園推動齊步走—ＡＩ賦能×行動策略工作坊」。這場研習不僅是知識的傳遞，更是一場行政思維的革新，展現出北市教育圈「跨越層級、跨越處室」共同面對挑戰的決心。

此次研習的一大亮點在於「實作演練」與「全方位對話」。現場打破了職務藩籬，由督學、校長與主任混合分組，針對真實的校園情境進行沙盤推演。學員們共同研商如何將ＳＥＬ的五大核心能力（自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧、負責任的決策）全面融入校務運作之中。

台北市教師研習中心表示，洞察到「心理韌性」與「科技協作」將是未來學校治理的雙重核心，因此在課程設計上大膽嘗試跨域整合，將ＡＩ工具轉化為行政推動ＳＥＬ的戰略夥伴。這不僅是回應當下需求，更是為了預備未來十年的教育領導力，期盼透過這類高強度的實作工作坊。

教師研習中心指出，行政人員是校園文化的塑造者，透過科技賦能與策略引導，期盼讓行政團隊從事務管理者轉型為「幸福校園的設計師」。今日產出的具體行動方案只是起點，未來將持續透過專業支持，陪伴各校一步一腳印，讓社會情緒學習在台北市的每一所校園中落地生根，編織出承接每一位親師生的堅韌安全網。