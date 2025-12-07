北市街頭警匪追逐！男子拒檢駕車逃逸撞傷2騎士 警逮人查獲毒品

台北市街頭今天下午上演警匪追逐事件，男子駕車違規拒檢逃逸，途經南港區擦撞2輛機車，造成2名騎士受傷。警方逮捕男子並在車上查獲毒品，全案依毒品危害防制條例偵辦。

民眾下午在臉書社團「信義區三兩事」發表圖文，表示忠孝東路、玉成街口發生事故，疑與毒駕、拒檢逃逸有關，並對員警表示感謝，還稱現場狀況嚴重，呼籲民眾經過時請留意。

據調查，此案為台北市警察局信義分局五分埔派出所員警下午執勤時，在中坡北路、永吉路發現一輛白色汽車駕駛違規並拒檢逃逸。警方緊追在後，隨即在南港區玉成街一帶發現涉案男子駕車擦撞2輛機車，造成2名騎士受傷。

台北市消防局則於下午4時9分獲報，指南港區玉成街一帶發生車禍，緊急派員到場，傷者為30多歲男騎士和5旬女騎士，均為肢體擦傷，隨即協助送醫治療。

警方在涉案男子的白色汽車上查獲依托咪酯等毒品，目前已將男子帶回，因夜間停止詢問，預計明天警詢後依毒品危害防制條例送辦。

Yahoo奇摩關心您：珍惜生命，拒絕毒害；一人吸毒，全家受苦。

※ 毒品危害防制諮詢 24 小時專線：0800-770-885（請請你、幫幫我）