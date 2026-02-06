北市街頭驚見女子裸奔擋車 警、消趕赴現場強制送醫

台北市昨（5）日下午發生一起脫序案件，一名女子疑因精神狀況不佳，在大同區街頭裸奔，甚至躺在馬路上還衝到路中爬上一輛休旅車，警、消人員獲報趕赴現場將女子強制送醫。

女子一絲不掛趴在路中。（圖／翻攝畫面）

大同分局寧夏路派出所昨（5）日下午3時許獲報，2位民眾開車在轄內承德路三段與昌吉街口停等紅燈時，遭一名全裸女子爬上車頂及引擎蓋，致其中一車車頂凹陷，隨即派遣線上警力趕赴現場。

女子衝到路中躺在休旅車前方。（圖／翻攝畫面）

女子爬上車子引擎蓋。（圖／翻攝畫面）

有民眾拍下女子脫序行為上傳社群，畫面可見女子一絲不掛先趴在路口斑馬線上，接著起身衝向停等紅燈的紅色休旅車，直接大字型躺在車在前方，駕駛被嚇得不敢開車，女子又站起來爬上車子引擎蓋站在車頂，沒多久警方就趕抵。

警方與救護人員趕赴現場。（圖／翻攝畫面）

警方查出女子為轄內居民，疑精神狀態不佳有脫序行為，後續與消防隊一同將她護送至馬偕醫院急診室醫治，並有社工持續追蹤協助診療，車主均不願追究提告，全案已由警方依程序通報相關單位處理，確保女子獲妥善照顧。

