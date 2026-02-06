北市街頭、捷運車廂「現鼠蹤」 蔣萬安：已啟動全面清消、無新增案例

台北市大安區日前出現今年國內首例漢他病毒症候群死亡病例，患者住家周邊捕獲的老鼠也驗出病毒抗體陽性，近期陸續有民眾在台北街頭目擊老鼠出沒，甚至有民眾反映在捷運車廂內看到老鼠，引發關注。台北市長蔣萬安今（6）日強調，市府已啟動12個行政區全面大清消；衛生局也密切追蹤，目前沒有再新增任何一起案例。

蔣萬安臉書被灌爆 網友：請派人平定「安鼠之亂」

近期有民眾在台北東區街頭目擊老鼠出沒，也有人反映捷運車廂內出現老鼠，引發不少民眾憂心。由於大安區日前才發生今年國內首例漢他病毒症候群死亡病例，且患者住家周邊捕獲的老鼠驗出病毒抗體陽性，相關訊息在網路上引發熱議，蔣萬安的臉書也湧入大量民眾留言，要求市府重視處理，甚至有網友表示，「請市長能派人平定『安鼠之亂』」。

地毯式大清消！蔣萬安：不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃

蔣萬安表示，市府已全面進行地毯式的大清消，針對全市99處市場及攤販集中處所，進行全面投藥等作業，所有室內住戶，包含餐廳、百貨美食街等場所，「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」。

車廂出現老鼠 北捷：研判可能是由旅客的背包或提袋中竄出

針對北捷車廂出現老鼠一事，台北捷運公司表示，已啟動全路線列車清消作業，由於列車環境不具備老鼠生存條件，經調閱監視錄影畫面後研判，老鼠可能是由旅客攜帶的背包或提袋中竄出。

春節將至，提醒民眾年節大掃除時若發現鼠類排泄物，應避免直接碰觸，做好防護以降低感染風險。

台北／黃品寧、黃偉財 責任編輯／周瑾逸

