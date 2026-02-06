北市街頭「裸女狂奔」跳上車頂亂舞 2遭殃車主不提告毀損

【緯來新聞網】台北市大同區承德路三段與昌吉街口昨（5日）下午3時44分在街頭驚見一名女子全裸在車震中亂跑，她先是躺在地上雙手揮舞，後又跳上在等紅綠燈的小客車，警方獲報後到場處理並將該女子送醫評估，2名車輛遭爬的駕駛了解女子狀況後表示將不會針對車子毀損提告。

北市街頭「裸女狂奔」跳上車頂亂舞。（圖／翻攝畫面）

警方指出，該起事件發生於交通流量較高的市區路口，女子當時未著衣物，在車輛停等號誌期間，先後接觸兩輛自小客車，其中一輛車頂因承重出現明顯凹陷，另有車輛引擎蓋遭攀爬後，女子倒臥於路面。相關行為一度影響通行安全，引起現場民眾關注，隨即由目擊者報警處理。



轄區警方與消防人員到場後，立即將女子安置並進行初步評估。警方表示，經查證，該名女子為居住於轄內的居民，初步研判其行為可能與身心狀況短暫失序有關，並非蓄意破壞或危害他人。類似情況過去多由醫療與社會支持系統介入，處理重點在於當事人安全與後續照護。



警方隨後將女子護送至馬偕紀念醫院急診室接受檢查與治療，並依程序通報社會局，由社工單位介入評估與追蹤。警方指出，受影響的兩名車主在了解事件背景後，均表達不提出告訴，全案未進入刑事程序，後續將由相關單位持續關懷與協助。



