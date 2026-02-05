北市街頭700萬「黑吃黑」搶案 6人被逮！贓款找回來了

【記者江孟謙／台北報導】台北市大同區700萬「黑吃黑」搶案，警方陸續查獲陳姓主嫌等6人到案，並起獲相關贓款，全案目前調查中。

台北市大同區一名57歲許姓女子日前誤信虛擬貨幣投資詐騙，前天（3日）按照詐團指示攜帶700萬元現金面交張姓車手，未料對方鉅款才剛到手，竟突然竄出另一名「程咬金」，該名歹徒當街搶走裝有現金的手提袋拔腿就跑，上演街頭「黑吃黑」戲碼。

據警方調查，許姓女子先前在臉書看到標榜高獲利的虛擬貨幣投資廣告，主動與不明男子聯繫後，對方再介紹所謂「理財專員」。在對方指示下，許女已於先前匯款160萬元至指定帳戶，名義上為購買比特幣。

詐騙集團見許女深信不疑，再度遊說她加碼投資700萬元。3日下午1時30分，許女依約前往重慶北路二段巷內，將裝有現金的手提袋交給30歲張姓車手，未料張男得手後不久，現場突遭另一名男子搶奪，700萬元贓款瞬間被奪走。

警方表示，專案小組於案發後5小時內即掌握相關案情，陸續於前天、昨天日查獲陳姓主嫌等6名犯嫌到案，並起獲相關贓款，目前全案尚持續偵辦中。

警方追回贓款。翻攝畫面

