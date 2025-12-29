北市衛工處內湖休閒運動公園施工品質獲工程會金質獎肯定

內湖汙水處理廠附設休閒運動公園整體環境改造統包工程獲公共工程金質獎佳作。（台北市衛工處提供）

記者王誌成／台北報導

台北市工務局衛生下水道工程處「內湖汙水處理廠附設休閒運動公園整體環境改造統包工程」，獲第二十五屆公共工程金質獎佳作，展現在公共工程品質、環境友善及休閒空間營造等面向成果。

衛工處長黃群表示，該工程係於既有汙水處理廠設施上方進行整體環境改造，設計階段透過多場次民眾參與及專家團隊工作坊與說明會，將原有公園空間升級為兼具全齡休憩、運動機能與環境教育意涵的都市綠地，不僅大幅提升場域使用價值，也有效翻轉市民對汙水處理設施的既有印象，成為城市中重要且具代表性的公共開放空間。

衛工處工務科長陳鏗元指出，工程採統包方式執行，於設計及施工階段整合景觀美學、使用安全與民眾實際需求等多面向考量，園區內完善規劃多元休閒運動空間、親子遊憩設施及友善通行動線，兼顧不同年齡層使用需求，融入永續發展及生態保育理念，使工程品質與整體使用機能均達高水準。

衛工處淡水河系改善設施工務所主任莊杰龍表示，此次獲獎不僅是對團隊長期投入與努力的肯定，更彰顯衛工處持續推動高品質公共工程、打造宜居永續城市環境的決心。