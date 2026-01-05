北市衛生局今年擴大辦理整合性篩檢場次 新增胃癌與HPV檢測

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局為強化市民健康照護，今年(115)攜手38家醫療院所結合台北市12行政區健康服務中心，擴大辦理212場整合性篩檢服務，一次提供9大項預防保健服務，新增胃癌幽門螺旋桿菌檢測與HPV檢測。符合檢測資格市民可在檢查前一日至台北市整合性篩檢預約平台預約，當日攜帶健保卡即可參與篩檢。

依世界衛生組織(WHO)及實證醫學證明，定期公費癌症篩檢可有效降低70%子宮頸癌、41%乳癌、35%大腸癌、26%菸檳男性口腔癌、20%重度吸菸者肺癌之死亡風險。據113年台北市十大死因統計，超過一半以上的死因與慢性疾病有關，其中惡性腫瘤已連續53年蟬聯台北市十大死因之首。

台北市衛生局長黃建華表示，為了提升癌症早期偵測成效，台北市今年全面強化整合性篩檢服務，從去年攜手29家醫療院所共舉辦155場篩檢服務，擴大至今年與38家醫療院所合作，並辦理212場整合性篩檢服務，讓民眾以最少的時間取得最完整的一站式預防保健服務。

黃建華說明，原有5項癌症篩檢(口腔黏膜檢查、子宮頸抹片檢查、乳房X光攝影檢查、糞便潛血檢查及胸部低劑量電腦斷層檢查)、成人健檢及B、C型肝炎篩檢外，今年起新增胃癌幽門螺旋桿菌檢測及HPV檢測。台北市配合衛生福利部國民健康署，自今年起補助45至74歲民眾終身一次「幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查」，並同步納入台北市整合性篩檢服務項目。檢驗結果如為陽性，將協助民眾轉介醫療院所。

另，今年也將HPV檢測納入整合性篩檢服務，提供35歲、45歲及65歲女性於當年度一次HPV檢測機會，有助及早發現高風險感染者，並透過早期介入，有效阻斷病程發展。

衛生局補充，自今年元旦起，凡設籍台北市40至64歲市民於台北市立聯合醫院接受成人健檢，即可獲得加碼補助糖化血色素、全血細胞計數、甲狀腺刺激素、CA-199腫瘤標記、尿酸及尿素氮等6項檢驗項目。

