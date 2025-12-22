北市衛生局公布油脂類產品違規 Hellmann's凱薩沙拉醬、日久沙拉醬等標示違規

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局於10月中旬於早餐店、咖啡店、烘焙店、攤商、超市、賣場及一般商店等處抽驗25件油脂類產品，檢驗反式脂肪酸含量，並針對油脂類產品反式脂肪標示的準確性及透明性進行檢查，今(22)公布查核結果，共4件不符規定。違規商品含「Hellmann's凱薩沙拉醬」、「凱撒沙拉醬」、「〔瑞米亞〕美乃滋」及「日久沙拉醬」。2件標示不符規定產品來源屬台北市業者，已依法處辦；另2件屬外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責處辦。

衛生局表示，這次抽驗25件油脂類產品，包含8件奶油、5件餅乾及12件抹醬，檢驗反式脂肪酸 (15項)含量，並進行標示符合性查核，其中3件產品「Hellmann's凱薩沙拉醬」、「凱撒沙拉醬」及「〔瑞米亞〕美乃滋」，其外包裝標示反式脂肪含量均為「每份：0公克／每100公克：0公克」，但每100公克各該產品檢出之反式脂肪含量分別為0.41公克及、0.42公克及0.31公克，均超過每100公克固體(半固體)0.3公克，依法不得宣稱不含反式脂肪之數值。

廣告 廣告

另1件產品「日久沙拉醬」外包裝標示反式脂肪含量為「每份：0.2公克/每100公克：0公克」，惟每100公克產品檢出之反式脂肪含量為0.64公克，已超過標示之允許誤差範圍，而未依實際數值標示。以上4件產品均違反「包裝食品營養標示應遵行事項」及食品安全衛生管理法第22條之規定。

包裝食品營養標示違反食品安全衛生管理法第22條之規定，可依同法第47條處分負責廠商新台幣3萬元至300萬元罰鍰，並依同法第52條第1項命業者將違規產品限期改正，改正前不得繼續販賣。

衛生局說明，反式脂肪目前無已知益處，而攝取反式脂肪與罹患心血管疾病風險增加具相關性。世界衛生組織也建議，成年人將反式脂肪攝取量限制在總熱量的1%以下，即在每日飲食中反式脂肪攝入量每2大卡不應超過2.2公克。提醒消費者挑選食品時詳閱產品成分及營養標示，優先選購「反式脂肪0公克」之產品及天然食材，少吃加工(如高溫油炸、烘焙等)食品。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》咖啡喝錯恐缺鐵！ 日醫揭3大關鍵 進食前後別喝

健康網》小鳥粉千萬直接吞恐3風險 藥師：嗆傷很危險

不用付年費也可買到Costco商品 原因曝光了

健康網》睡不好不是腦的事 研究：關鍵在腸道健康

