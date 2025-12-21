北市衛生局出手了！張文砍人案恐致心理壓力 4措施助民眾復原

即時中心／黃于庭報導

北捷台北車站、誠品南西店19日晚間驚傳隨機攻擊，造成3位民眾喪命、多人受傷，嫌犯張文則於行凶後墜樓不治。該事件除了讓社會人心惶惶，更是讓目睹案發現場的民眾留下巨大心理陰影。對此，台北市衛生局已於同日晚間10時，即刻啟動多項心理支持與關懷措施，協助受影響民眾及其家屬穩定情緒、安心復原。

衛生局表示，突發事件除造成現場衝擊外，後續亦可能引發心理壓力反應，市府已全面啟動「心理諮詢安心方案」，從第一時間的即時支持、醫院端關懷、勞工協助到公共場域陪伴，確保市民在事件後關鍵期間獲得完整且連續的心理支持。

公私協力設置安心關懷小站，提供便捷心理支持

衛生局第一時間啟動心理支持應變機制，主責統籌心理健康相關資源，整合跨局處、公私部門與心理專業團體力量，全面提供受事件影響市民所需的心理支持與關懷服務。

考量部分民眾因親歷或目睹事件過程，可能出現恐懼、驚嚇、失眠等心理衝擊，已規劃於12月22日至2026年1月1日假中山捷運站 R7 出口設置「安心關懷小站」，由具合格證照與實務經驗之專業心理師駐點提供心理關懷、支持與諮詢，並同步建置便利的網路預約服務，讓有需求的市民彈性選擇諮詢時段，快速連結專業心理資源。透過跨局處與專業團體合作，市府期盼降低求助門檻，陪伴市民穩定情緒、逐步復原。

台北衛生局啟動多項心理支持與關懷措施。（圖／台北市政府衛生局提供）

醫院端即時關懷 出院後銜接衛政支持

針對傷者於住院期間之需求，衛生局已協調醫療院所，由院內社工提供必要協助，包括向病人及家屬說明治療計畫與醫院相關設施、協助處理因疾病或治療衍生之經濟、社會壓力、心理情緒支持。傷者出院後，如有後續關懷與諮商需求，亦可聯繫衛生局社區心理衛生中心持續提供關懷及安心服務。

結合企業啟動員工支持機制 提供心理資源與宣導

針對事件影響之相關事業單位，衛生局已掌握企業端員工支持措施啟動情形，包含員工協助方案（EAP）及配合企業內部評估程序辦理線上心理支持講座，以利員工參與心理支持資源的可近性。

陪伴哀傷歷程 守護家屬與市民心理安定

針對亡者關懷，衛生局以陪伴與支持為核心，協助家屬與市民安放情緒、理解哀傷反應，並連結可使用的心理支持資源，陪伴大家一步一步走過哀傷、走向復原。

最後，衛生局也提醒，事件後出現焦慮、驚嚇、反覆回想、失眠等反應，皆屬常見心理壓力反應。若情緒持續影響生活，請及早使用安心專線（02-33937885）、安心關懷小站或相關心理支持服務。

