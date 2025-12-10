北市衛生局抽驗火鍋料 3件蔬菜農藥殘留超標

臺北市衛生局執行火鍋料專案抽驗計畫，2件青江菜檢出農藥殘留超過容許量

臺北市衛生局執行火鍋料專案抽驗計畫，1件香菜檢出農藥殘留超過容許量

臺北市衛生局執行火鍋料專案抽驗計畫，2件花生粉檢出黃麴毒素

臺北市衛生局執行火鍋料專案抽驗計畫，1件豆腐類產品檢出防腐劑苯甲酸

寒冬時節，吃一鍋熱騰騰的火鍋能帶來暖意，為維護民眾食用火鍋料產品的衛生安全，臺北市衛生局執行火鍋料專案抽驗計畫，抽驗地點包括火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等，共計抽驗60件，其中6件品質不符規定。

臺北市衛生局食品藥物管理科林冠蓁科長說明，本次抽驗的60件產品包括高風險蔬菜15件、火鍋料加工製品10件、豆製品15件、肉品5件、羊肉5件、水產品5件及花生粉5件；依品項擇定檢驗項目包括農藥殘留、動物用藥及動物性成分、重金屬，以及食品添加物如防腐劑、殺菌劑、著色劑、漂白劑，還有真菌毒素。檢驗結果有2件青江菜、1件香菜等3件蔬菜檢出農藥，不符「農藥殘留容許量標準」；2件花生粉檢出黃麴毒素，不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」第4條食品中的真菌毒素限量；1件豆腐類產品檢出防腐劑苯甲酸，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。

廣告 廣告

林冠蓁科長表示，針對違規產品已下令販售地點業者立即下架，不得販售，經追查違規產品來源屬外縣市，已移請所轄衛生局依權責辦理；來源屬臺北市業者，將依法處辦。

臺北市衛生局表示，本次抽驗結果已經上網公告在臺北市衛生局官網，並提醒民眾，選購食材宜優先選購當季蔬果，於食用或烹調前先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著使用流動的水源沖洗2至3遍，烹煮時將鍋蓋打開等方式以減少及降低農藥殘留。