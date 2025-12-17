北市衛生局抽驗 京鼎樓、宋江「豆製品防腐劑超標」遭下架

台北市衛生局執行市售豆製品及豆漿專案抽驗，共計抽驗85件產品，檢驗結果顯示7件不符規定，不合格率達8.2%，違規項目包含防腐劑苯甲酸超標、過氧化氫殘留等，當中不乏知名餐飲店家。

苯甲酸雖為可合法使用的防腐劑，但僅能用於豆皮豆乾類產品，完全不得使用於豆腐類產品。 （示意圖／Pixabay）

違規店家名單中，京鼎樓小吃店的板豆腐檢出防腐劑苯甲酸達1.46 g/kg；全之鄉飲食店的豆乾檢出防腐劑苯甲酸1.43 g/kg，該店的豆干絲更檢出殺菌劑過氧化氫；知名的宋江小吃店板豆腐也檢出防腐劑苯甲酸0.2g/kg。此外，環南素食行的豆乾檢出防腐劑苯甲酸0.88g/kg；榮濱商圈茂億食品行的干絲檢出防腐劑苯甲酸0.71g/kg（標準為0.6 g/kg以下）及殺菌劑過氧化氫；內湖路1段737巷攤販販售的豆腐則檢出防腐劑苯甲酸0.35g/kg。

北市衛生局說明，苯甲酸雖為可合法使用的防腐劑，但僅能用於豆皮豆乾類產品，且用量必須在0.6 g/kg以下，完全不得使用於豆腐類產品，包括板豆腐、凍豆腐等品項。本次抽驗地點涵蓋傳統市場、超市、餐飲店等通路，檢驗項目包含防腐劑、過氧化氫及基因改造黃豆等。

知名的宋江、京鼎樓小吃店的板豆腐檢出防腐劑苯甲酸。(圖／翻攝google map街景）

毒物專家提醒，苯甲酸進入人體後，大部分在9至15小時內可與甘氨酸作用生成馬尿酸從尿中排出，但解毒作用須在肝臟內進行，因此肝功能不佳者不宜使用，過量食入苯甲酸會引起流口水、腹瀉、肚痛、心跳快等症狀。

北市衛生局表示，已下令抽驗地點將不合格產品下架停售，違規產品來源若屬外縣市，已移請轄管衛生局辦理。依據《食品安全衛生管理法》規定，不合格產品可處製造業者或責任廠商新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

