北市衛生局抽驗 京鼎樓、宋江「豆製品防腐劑超標」遭下架
台北市衛生局執行市售豆製品及豆漿專案抽驗，共計抽驗85件產品，檢驗結果顯示7件不符規定，不合格率達8.2%，違規項目包含防腐劑苯甲酸超標、過氧化氫殘留等，當中不乏知名餐飲店家。
違規店家名單中，京鼎樓小吃店的板豆腐檢出防腐劑苯甲酸達1.46 g/kg；全之鄉飲食店的豆乾檢出防腐劑苯甲酸1.43 g/kg，該店的豆干絲更檢出殺菌劑過氧化氫；知名的宋江小吃店板豆腐也檢出防腐劑苯甲酸0.2g/kg。此外，環南素食行的豆乾檢出防腐劑苯甲酸0.88g/kg；榮濱商圈茂億食品行的干絲檢出防腐劑苯甲酸0.71g/kg（標準為0.6 g/kg以下）及殺菌劑過氧化氫；內湖路1段737巷攤販販售的豆腐則檢出防腐劑苯甲酸0.35g/kg。
北市衛生局說明，苯甲酸雖為可合法使用的防腐劑，但僅能用於豆皮豆乾類產品，且用量必須在0.6 g/kg以下，完全不得使用於豆腐類產品，包括板豆腐、凍豆腐等品項。本次抽驗地點涵蓋傳統市場、超市、餐飲店等通路，檢驗項目包含防腐劑、過氧化氫及基因改造黃豆等。
毒物專家提醒，苯甲酸進入人體後，大部分在9至15小時內可與甘氨酸作用生成馬尿酸從尿中排出，但解毒作用須在肝臟內進行，因此肝功能不佳者不宜使用，過量食入苯甲酸會引起流口水、腹瀉、肚痛、心跳快等症狀。
北市衛生局表示，已下令抽驗地點將不合格產品下架停售，違規產品來源若屬外縣市，已移請轄管衛生局辦理。依據《食品安全衛生管理法》規定，不合格產品可處製造業者或責任廠商新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
延伸閱讀
賴清德批在野修法挺貪污？王鴻薇打臉：你的愛將也提案！
內政部宮廟16講 陸國台辦批「褻瀆宗教」：人在做、天在看
信義區富陽街爆虐貓案！北市動保處急安置1犬9貓 將開放認養
其他人也在看
行政院不副署擋藍白惡法！醫罕見拋出「1問題」 網讚：邏輯太強
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰昨（14）晚稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」被視作為後續決策做預告。至於在野黨是否發起倒閣，也成了關注的焦點。對此，ICU醫師陳志金今（15）日就提出一項疑問，引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 282
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 185
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 89
翁曉玲瞎喊砍總統薪水！轟藍白癱瘓國政 陳培瑜嘆：我要把氣話吞回去
憲法法庭至今因人數不足、人選全遭國會否決而無法運作。國民黨立委翁曉玲稱「憲法法庭沒有被癱瘓」，她也批評，閣揆不副署、總統不公布法律「基本上就是瀆職」，若不做事本就要審查、刪減他們的薪水。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（17）日對此長嘆一口氣，坦言「我只是覺得要把很氣的話吞回去」，她隨後批評翁曉玲等在野立委才是尸位素餐、才是不認真上班，更進一步打算自肥成「千萬立委」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 32
法界酸以大清為師 林濁水嘆荒唐至極
行政院長卓榮泰以「不副署」讓立法院三讀通過的法律失效，律師葉慶元引用1908年「大清欽定憲法大綱」，內文寫著「君上大權」，指經議院議決的法律若未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行，諷刺「原來民進黨以大清為師啊！」前立委林濁水也感嘆，不副署是挑戰立法院、也挑戰總統，憲政遊戲已到荒唐地步。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 192
立院、政院僵局有解嗎？媒體人曝結局
[NOWnews今日新聞]針對《財劃法》覆議案遭立法院否決，外傳總統府與行政院已拍板將以「不副署、不公布」方式進行，引爆在野黨怒火；行政院長卓榮泰今（15）日稍早也親上火線召開記者會，宣布不副署本次修...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 86
反制閣揆「不副署」？！蔡正元批「違反鐵律」籲在野彈劾賴清德
[Newtalk新聞] 前國民黨立委蔡正元今天（15日）在臉書粉絲專頁發文，猛烈抨擊總統賴清德與行政院長卓榮泰「違反民主政治的兩條鐵律」，呼籲在野黨立即提出彈劾案，對抗政府無視立法院通過的法律及預算，捍衛台灣民主體制。延續近期立法院與行政院權力衝突，恐引發憲政風暴。 行政院長卓榮泰以立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論、施行將對國家發展造成無法回復的危害為由，宣布「依據憲法不予副署」。而蔡正元直指，賴清德與卓榮泰的作法，違反民主政治的核心原則，包括「只有民選合議制國會才能代表人民制訂法律及決定預算」，以及「不論國王、總統或總理，皆無權廢除、修改或無視國會通過的法律及預算」。蔡正元批評，此為「憲政風暴」，在野黨應以彈劾案為槓桿，發動輿論戰。 蔡正元表示，「彈劾總統案半數立委就可成立，成立後可對賴清德發出傳票到立法院受審；賴清德不來發動缺席審判，缺席審判後交付表決；三分之二才能通過，通不過沒關係，可以再提彈劾案，彈劾案不受次數限制」。但事實上，根據中華民國憲法增修條文第4條第7項規定，總統、副總統彈劾案須由立法院全體立法委員二分之一以上提議，並經新頭殼 ・ 1 天前 ・ 100
卓榮泰自詡憲政守門！柯志恩酸：根本是曹錕
[NOWnews今日新聞]立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。卓榮泰還在臉書換上黑白照片，自詡要「善盡民主憲政...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 75
卓榮泰不副署財劃法引憲政衝突 蔡正元建議立法院「對賴清德提彈劾案」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導行政院長卓榮泰今（15）日宣示將援引《憲法》第37條，不副署立法院三讀通過《財政收支劃分法》，亦即不會實施國民黨、民眾...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
轟政院不副署財劃法違憲 藍黨團：賴清德別把癱瘓台南那套搬到國會
[Newtalk新聞] 朝野政黨圍繞《財政收支劃分法》修正案再次嚴重對立，行政院長卓榮泰針對立法院的修法提出覆議，但遭立法院否決後，傳出總統府、行政院已決定朝「政院不副署、法律不公布」方式處理。國民黨立法院黨團今（15日）召開記者會，抨擊總統賴清德、行政院長卓榮泰以違反並曲解《憲法》，呼籲賴清德，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼搬到國會，請看看韓國前總統尹錫悅的前車之鑑，請回歸《憲法》、尊重民意。 國民黨團書記長羅智強表示，總統公布的法令，行政院長不副署，這是打臉總統，難道賴清德跟卓榮泰有仇？且依據《憲法》規定，行政院向立法院負責，《憲法》第72條規定「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之」，這是《憲法》義務，難道賴清德看不懂中文？「應」的意思是必須做，沒有不公布的選擇權。 羅智強再指，按照《中華民國憲法增修條文》第3條規定，行政院長對立法院三讀通過法律案可以提出覆議，覆議否決後「應」接受，同樣沒有選擇「抗議」或「不執行」立法院通過法律的憲政權力；他要提醒賴清德總統，不要把當台南市長那一套不進議場癱瘓議會的戲碼，搬到國會如法炮製。 國民黨立委吳宗新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
不提倒閣卻喊人民上街 黃國昌率民眾黨團喊話：賴清德懸崖勒馬
[Newtalk新聞] 國眾兩黨日前再度惡修財劃法後，總統府、行政院已定調「不副署、不公布」。對此，民眾黨今（15）日下午於立法院議場前召開「守護台灣民主憲政、拒絕綠色獨裁體制」記者會，黨主席黃國昌率黨籍立委發表談話，強烈批評總統賴清德與行政院長卓榮泰，指其濫用副署制度與拒絕公布法律，已將台灣民主憲政推向危險邊緣。 黃國昌表示，台灣民主憲政已走到歷史關鍵時刻，賴清德政府為對抗國會多數，不惜首創惡例，透過「不副署、不公布」方式，架空立法權、僭越司法權，將權力集中於一人一黨。他批評，行政院覆議失敗後仍拒絕接受國會決議，是對民主制度最嚴重的踐踏，甚至連威權時期都未曾發生。 黃國昌指出，憲法第37條所規定的副署制度，憲政意義在於制衡總統權力，而非作為行政院否決立法院三讀法律的工具。他引述歷來大法官解釋與協同意見指出，行政院必須對立法院負責，副署制度若被扭曲，將構成權力濫用。 張啟楷表示，依憲法增修條文第三條規定，覆議失敗後，行政院院長即應接受立法院決議，若可透過「不副署」翻盤，覆議制度形同虛設，行政院也將不再需要對立法院負責。 林國成指出，民主政治的核心在於尊重民意，行政權與立法權都不得凌駕人新頭殼 ・ 1 天前 ・ 11
學者打臉「不副署違憲」說 陳方隅：憲法法庭被封死才失控
[Newtalk新聞] 針對藍白日前再度修正《財政收支劃分法》，府院高層定調將以「不副署、不公布」方式處理，引發外界對憲政運作的高度討論，美國密西根州立大學政治學博士、東吳大學政治學系副教授陳方隅昨（14日）晚間整理個人看法指出，當前最迫切的問題，並非行政院是否行使不副署權，而是憲法法庭被刻意癱瘓，導致整個憲政體制失去處理僵局的核心機制。 陳方隅指出，立法院藍白兩黨透過拉高《憲法訴訟法》審理門檻、杯葛大法官同意權，使案件審理人數門檻高於現有大法官人數，再加上三位大法官消極不作為，直接造成憲法法庭無法運作。他強調，憲法法庭本來就是為了解決憲政僵局而存在，且九成以上案件都是人民權益案件，「真正反對獨裁的人，更應該支持讓憲法法庭恢復運作」。 針對行政院是否有權不副署、總統是否能不公布法律，陳方隅重申自己在2025年11月27日經民連座談會上的立場指出，憲法雖規定總統「應」公布法律，但必須「須」經行政院長副署，從文義解釋來看，副署權本身即是實質決定權。他認為，行政院長本來就可以選擇不副署，使法律無法公告，這正是憲法設計下行政權的職責所在。 陳方隅進一步說明，若立法院不滿行政院不副署的作法，憲政新頭殼 ・ 1 天前 ・ 22
衛福部砸千億推大健康產業 再生醫療法明年上路
台灣生技醫療產業將迎來政府史上最大規模投資，預期投入金額逾千億元。衛福部長石崇良在生策會會員大會專題演講中透露，已編列800多億元預算，啟動兩大重點計畫，另有其他產業型計畫正向行政院爭取中。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
罵韓國瑜「無視憲法、不願協商」 卓揆嗆藍白：可提不信任案制衡
因應藍白再修正版財劃法，行政院長召開「捍衛憲政秩序」記者會，院長卓榮泰正式宣布，將依照中華民國《憲法》，「決定不予副署本次修法」。他表示，行政院要扛起國家發展的責任，這樣的財劃法施行後將使公共利益遭受台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
翁曉玲批總統尸位素餐揚言嚴審薪資 學者嗆「不上班的是你」
行政院長卓榮泰不予副署「財政收支劃分法」，總統賴清德日前表達支持，國民黨立委翁曉玲批評總統和行政院長尸位素餐，揚言要嚴審薪資預算，高雄科大科法所教授羅承宗對此批評，「不上班的不是賴清德，是你（翁曉玲）」，更開酸「全台灣唸法律的不是只有你」。太報 ・ 48 分鐘前 ・ 發起對話
看不下去！政院不副署財劃法 林濁水警告民進黨「舊傷」未癒：當家又加碼對立
行政院長卓榮泰不副署藍白再修正版《財劃法》，創下法案不副署的憲政首例。總統賴清德昨（15）日深夜發表談話，批判在野黨獨裁，立法院朝野攻防仍持續。對此，前民進黨立委林濁水直言，不副署固然超威，但本質上是當家又加碼對立，逼升惡意螺旋，肯定對自己也不好。卓榮泰昨（15）日召開記者會宣布，對立法院11月14日三讀通過的再修版《財劃法》決定不予副署。他強調，面對行政、......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 16
財劃法修正立院咨請總統公布 府：總統批示「破壞財政永續」
立法院11月14日三讀通過財政收支劃分法修正案，經行政院提出覆議案，立院否決未通過，維持原決議並咨請總統公布。總統府發言人郭雅慧晚間表示，總統賴清德今天批示「本法修正破壞財政永續」，行政院長卓榮泰也加註不予副署意見，賴清德並同時箋函五院院長。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 228
民團憂財劃法傷弱勢 賴總統支持卓榮泰不副署
（中央社記者曾以寧台北16日電）總統賴清德今天出席社福總盟餐會再提支持行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法。社福總盟也憂心，修財劃法後部分縣市加碼普發，缺乏財政紀律，會傷害最需要協助的弱勢。中央社 ・ 15 小時前 ・ 2
「不副署」是憲法賦予行政院的合法權力
陳方隅／東吳大學政治系副教授鏡報 ・ 1 天前 ・ 40
冬至吃得安心 新北抽驗湯圓火鍋食材 62 件全數合格
（記者陳志仁／新北報導）天氣逐漸轉涼，加上冬至習俗影響，民眾常以熱騰騰的湯圓或火鍋暖身、團聚共享美食；為保障市 […]引新聞 ・ 12 小時前 ・ 發起對話