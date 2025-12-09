北市衛生局稽查未見異物 佳德糕餅：還清白

（中央社記者蕭博文台北9日電）佳德糕餅被民眾投訴鳳梨酥有不明異物，北市衛生局今天稽查未見異物。佳德糕餅晚間聲明，一向堅持高標準品管，衛生局並無查出客戶投訴事件存在，也算是還了公司清白。

媒體報導，名店佳德糕餅被民眾投訴，聲稱鳳梨酥有黑色不明異物。台北市衛生局今天派員至現場稽查剛製作完成及已包裝產品，皆未見異物，但有其他食材放置缺失，已限期改善。

佳德糕餅晚間於官方網站發表聲明，表示接到客戶反映產品有問題第一時間即派人查詢生產線狀況，並請客戶寄回商品，商品已開封、無法確認是否有被加工過，但為以示負責，仍採從寬認定進行賠償。

佳德糕餅表示，客戶要求說明，但包括生產線與成品均找不到類似的東西，客戶收到新品後仍不滿意，因此提出退費方案，由客服協助辦理退費，並沒有某些媒體報導只退1顆鳳梨酥38元的情況。

根據聲明，佳德糕餅表示，已依消保法提出賠償商品與退費的方案，客戶仍不滿意；而公司向來對於品管一向堅持高標準管理，北市衛生局已進行全面查驗，並無查出客戶指稱的事件存在，也算是還了公司清白。

佳德糕餅說，堅持高品管、秉持高度服務客戶的熱情不會因為這件小事受影響，立足糕餅業多年，高品管要求一直是追求的第一目標，也感謝各界在本次事件中給予的支持與肯定，深表感謝。（編輯：李亨山）1141209