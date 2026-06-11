北市表揚學習扶助績優 103位師生獲獎

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「臺北市114學年度國民中學學習扶助績優人員頒獎典禮」，鐸聲伴學獎肯定優秀教師(北市教育局提供)

學習潛力獎肯定學生的努力(北市教育局提供)

臺北市教育局舉辦114學年度國民中學學習扶助績優人員頒獎典禮(北市教育局提供)

臺北市教育局在北投國中舉辦「臺北市114學年度國民中學學習扶助績優人員頒獎典禮」，頒發鐸聲伴學獎、績優承辦人獎及學生學習潛力獎，共有103位師生獲獎。鐸聲伴學組評選委員蘇進發老師指出，今年獲獎教師的教學與評量目標高度一致，教學內容聚焦學生基本概念的建立，成功激發學生學習動機，獲獎可謂實至名歸。

績優承辦組評選委員羅美娥聘任督學則以幽默熱情的「校園超人」形容獲獎承辦夥伴。她表示，榮獲特優的明湖國中蔡茹鈴組長堪稱「研習資源吸塵器」，優等的弘道國中簡心媛老師是「行政活字典」；另外，優等的南港高中黃筱雯老師，以及入選的雙園國中許晴茹組長、中正國中黃雅珮副組長等人，也都以創意與高效行政能力，成為師生最堅強的後盾。

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主辦單位表示，在頒發「學生學習潛力獎」時，特別為每位獲獎學生製作個別簡報，肯定他們在課堂上認真完成作業、勇於提問發言及穩定出席等努力與成長。獲獎學生代表、雙園國中張庭語及明湖國中曾之芸也上臺分享學習心得，讓在場師長深刻感受到孩子們的正向改變。

榮獲「績優承辦人獎特優」的明湖國中蔡茹鈴組長則代表獲獎夥伴分享心得。她除了感謝校內同仁全力支持，也為基層教師發聲，期盼能給予第一線教育工作者更多制度性的鼓勵與肯定。