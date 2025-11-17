北市表揚績優公廁 肯定清潔人員辛勞





話說人有三急，上廁所是很重要的大事，所以廁所環境好不好、乾淨不乾淨、有沒有異味等，都是民眾很在乎的事。台北市環保局為了感謝這群無名英雄默默奉獻精神，特別舉辦「績優公廁頒獎典禮」，除了肯定他們的努力外，也希望全面提升台北市廁所管理單位的服務品質。

環保局還邀請日本Amenity株式會社社長進行專題演講，台下聽眾如同學生般地仔細聆聽，認真學習日本公廁文化的優點，也更加促進台日公廁文化交流。

實實在在的獎金是報答清潔人員付出的辛勞，而獲獎的榮耀更是他們前進的動力，環保局希望民眾每次使用完公廁時，除了向他們致意外，也養成良好的習慣，合力創造優質潔淨的如廁環境。

