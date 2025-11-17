北市表揚績優公廁 首創親子友善金質獎得主出爐

（中央社記者楊淑閔台北17日電）台北市環保局今天頒獎表揚30個績優公廁管理單位及清潔人員，此外，今年首創的親子友善廁所金質獎則由新光三越信義新天地A8館、京站時尚廣場、台大醫院獲獎。

北市環保局今天舉辦「114年績優公廁頒獎典禮」，橫跨綜合零售商場、觀光遊憩、文化育樂場所、交通、加油站、醫院、機關及公園等8類，每類頒發1金質、2銀質，另外有6個標竿獎，共計30個績優公廁管理單位及清潔人員獲獎。

環保局說，CITYLINK南港店、台北市立兒童新樂園、松山機場、中油大直加油站、台大醫院及台北流行音樂中心連續2年獲頒金質等級，也成為標竿獎得主。

徐世勳說，北市約計7000座列管公廁，能脫穎而出獲獎很了不起；此外，因為重視親子友善環境，今年與社會局合作，首創親子友善廁所金質獎，藉此鼓勵更多企業響應設置，提供友善育兒環境。

環保局表示，親子友善廁所金質獎由新光三越台北信義新天地A8館、京站時尚廣場及台大醫院榮獲。

此外，環保局今年與台灣衛浴文化協會合作，邀請日本Amenity株式會社代表董事山戶伸孝來台演講，擁有廁所診斷一級、氣味判定師、給水設備施工主任技術者等專業資格的他，也是日本廁所協會運營委員及公關與對外關係部負責人。

山戶伸孝說，日本有可深入管線檢測異味來源的儀器，因為異味不一定只來自如廁盆器乾淨與否。

徐世勳表示，日本行事文化更謹慎，以感官嗅覺判定廁所異味，跟台灣異味官能測試很接近，未來會朝此方向努力；同時呼籲民眾使用習慣要好，如此會讓更多企業願意開放廁所給人使用。

環保局表示，獲獎單位皆經由初評及複評二輪評選後勝出，其中複評小組更是由劉麗玉建築師事務所及世新大學等專家學者組成，進行嚴格的評比。

環保局說，此次公廁頒獎，除公廁內應設設施及標示已達標外，更需要清潔人員以職人精神細心維護，隨時確保設施的正常使用及維護廁所不髒、不濕、不臭的基本要求，讓民眾安心如廁。（編輯：蕭博文）1141117