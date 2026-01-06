北市裁處116家公司！5家挨罰「45萬元」最高 勞動局長曝原因

生活中心／陳慈鈴報導

《勞動基準法》保障勞工的權益，企業若違法將面臨被裁罰的結果。（示意圖／資料照）

勞工權益受到《勞動基準法》保障，企業一旦觸法將面臨被裁罰的結果。台北市政府勞動局近日就公布最新的裁罰名單，共計116家事業單位遭裁處，總罰鍰金額為776萬元。提醒企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作，才能創造雙贏局面！

台北市政府勞動局於5日公布114年11月份116家公司違反《勞動基準法》的裁罰結果，違法原因前5名，分別是未依規定給予勞工例假日或休息日，計28家（16.37％）；未依法給付平日延長工時工資，計20家（11.69％）、工資未全額給付，計19家（11.11％）；延長勞工工時超過法令規定，計14家（8.18％）；未逐日記載勞工出勤情形至分鐘，計13家（7.6％）。

其中「富士達股份有限公司」、「愛的世界股份有限公司」、「萊爾富國際股份有限公司」、「樵順實業有限公司」及「金士盟實業股份有限公司」均遭罰45萬元為最高。勞動局長王秋冬表示，這5公司都是因為沒有依法足額提撥勞工退休金，違反《勞動基準法》第56條第2項規定，才會遭到裁處45萬元。呼籲公司應積極主動足額提撥勞工退休準備金，以保障勞工退休權益。

勞動局表示，未來將持續透過各項專案檢查，監督事業單位遵守勞動基準法，維護勞工權益。雇主除應依法給付勞工工資，維持勞工生計，也應積極補充人力，適當調度，避免使勞工超時加班及應給予勞工足夠之休息，以保障勞工身心健康，避免一再觸法。

