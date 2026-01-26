北市西園國小迎春揮毫 名家入校傳承書藝之美
臺北市西園國小舉辦「躍馬奔騰迎新歲」迎春活動，邀請家長與志工走入校園，與孩子一同體驗揮毫寫春聯的樂趣。校方表示，透過節慶活動結合美感教育，不僅讓學生認識迎春賀歲的傳統民俗，也在實作中感受書法藝術之美。
西園國小說明，本次「躍馬奔騰迎新歲」活動創意十足，低年級學生運用大斗方書寫創意春聯，展現童真童趣；中高年級學生則磨硯揮毫，挑戰從「四字單聯」到「七言對聯」，展現扎實的書寫功力。活動中，校方也準備新年 DIY 手作吊飾作為參加獎，獲得特優、優等及佳作的學生，另由學校公開頒獎表揚，鼓勵學習成果。
西園國小校長張勝順表示，今年活動特別邀請陳麗文、溫良凱、馬魁瑞三位書法名家入校示範，學生現場觀摩大師揮毫，並聽大師講解每個字的「筆勢」、「字體」與「布局」，分享書寫技巧。對學生而言，能近距離欣賞書法名家書寫春聯，是美感教育的最佳實踐。
六年級學生吳盈寬表示，自己從三年級接觸書法課程後便持續鑽研，她認為，學習書法不僅能把字寫得更漂亮，還能培養耐心並提升抗壓能力，並在臺北市114年語文學藝競賽中榮獲國語寫字北區第三名的佳績。吳盈寬分享，這次迎春揮毫活動，能和同學一起寫書法，覺得既有趣又很好玩，現場觀摩大師作品也讓她深受啟發。
學生蕭艇達提到，在活動中不僅能與同學交流學習，還能拿到大師親筆揮毫的春聯，收穫滿滿。尤其是看到馬魁瑞老師繪製的馬年Q版春聯，讓他認識到書法結合繪畫的全新表現形式。
西園國小表示，學生手寫春聯，讓「書法」不再只是課本中的名詞，而是在實作體驗中感受書法的藝術性，也讓親師生在農曆年前，提前感受充滿祝福與歡慶的年節氛圍。
其他人也在看
彰市圖現場揮毫送春聯暨版印DIY
隨著農曆春節腳步日益接近，家家戶戶張燈結綵、喜迎新年。彰化市立圖書館昨（二十五）日上午舉辦「現場揮毫贈春聯暨版印DIY活動」，現場也提供免費索取春聯，參與的民眾一同感受濃厚年節氛圍與傳統文化之美。張貼春聯為農曆春節的重要習俗，象徵辭舊迎新、納福迎祥，其工整的對仗與押韻，更展現傳統文學與書法藝術的深厚底蘊。本次活動特別邀請書法名家林金城、高振洲、黃秀樺、廖進財等老師現場揮毫，並由彰化藝術家學會理事長陳楣豔結合書法與繪畫創作春聯，讓民眾近距離欣賞並感受傳統藝術的魅力。活動也安排版印DIY體驗，邀請台中市大屯文化工作室知名收藏家郭?富老師親臨指導，帶領民眾製作「銀駒送喜」、「馬年亨通」等新春版印圖樣，深化對臺灣傳統文化工藝的認識。活動現場並提供畫具、模版、紅包袋等材料讓民眾發揮 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
安平書香迎春借閱贈手寫春聯 書法老師揮毫近500份
迎接馬年到來，為推廣社區閱讀風氣並傳承書法藝術，安平區公所邀請研墨書會多位書法老師現場揮毫，提供近500份手寫春聯供民眾免費索取。區長蕭泰華表示，迎接農曆春節到來，公所響應辦理借書贈送春聯的活動，以手寫春聯的傳統與民眾一起迎接新年。本項活動除了象徵除舊佈新及推廣閱讀風氣，大家一起歡喜迎新春外，更透過自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
吉安鄉公所13場次揮毫贈春聯
農曆春節是中國人三大團圓的日子，在此前夕，家家戶戶大掃除、貼春聯喜迎新年。吉安鄉公所為延續傳統年節習俗與文化傳承，於二○二六年春節前提早辦理「馬到成功．幸福加馬」書法家揮毫現場贈春聯活動（見圖），規劃共十三場次，遍及各社區活動中心、市場、廟埕及公共廣場，讓鄉親能就近參與，在熟悉的生活場域中感受濃厚年節氣氛。首場將於一月二十八日上午九時三十分至十一時三十分，在永安社區活動中心熱鬧登場，邀請書法名家現場揮毫，為鄉親送上新春祝福。鄉長游淑貞表示，貼春聯是臺灣重要的年節文化，不僅象徵辭舊迎新，更是書法藝術向下扎根、走入日常生活的重要方式。今年活動再度攜手花蓮縣書法學會、美育交流學會、洄瀾詩社、長青書畫會、仁里老人暨關懷協會、吉安鄉農會退休人員協會、社區發展協會及福境宮等單位共同辦 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
花蓮太昌國小寒假營隊 讓孩子探索生態與科學
帶領學生走出教室、觀察自然生態，花蓮縣立太昌國小舉辦「昆蟲營」，不僅教孩子製作標本，還有數位學習、科學實驗、植物觀察等，將數位科技與實作教育結合，培養二至六年級學童的觀察力與對生命的尊重。 三年級國立教育廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
教部辦幼兒美感講座 戲劇融入教學助語言學習
（中央社記者許秩維台北26日電）教育部委託台南大學辦理幼兒美感教育國際講座暨大師工作坊，希望未來透過戲劇策略的融入教學，讓幼兒自然加深母語能力，並輕鬆接觸第2外語。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
迎百名台灣學生 德勒斯登國際學校擴建校園
（中央社記者林尚縈柏林25日專電）台積電德勒斯登廠預計2027年啟用，為迎接陸續赴德的台灣工程師家庭，當地國際學校擴建校園，今年1月舉行新校舍上樑典禮。校長預估明年將迎來約100名台灣學生，佔全校人數1/5，目前已開始提供中文母語程度課程。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
教育部推動AI融入高中學習扶助 強化教師教學能力
為協助教師在面對學生學習成就偏低、學習動機不足與學習差異等挑戰時，能擁有更多教學策略與數位工具，教育部推動數位資源融入高級中等學校學生學習扶助進階研習，深化高中學習扶助教學設計，帶領教師學習使用AI在扶弱教學中。教育部國教署組長葉信村說明，進階研習除了介紹數位工具，主要以協助教師實際掌握AI與數位工自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
長榮大學運動績優招生 A組招生35名即日起至3/2報名
長榮大學115學年度重點運動項目績優學生單獨招生，招生分A、B組。入學處表示，A組運動項目有20項，招生名額日間部33名，進修部2名。即日起至3月2日報名，歡迎符合運動績優學生踴躍報名，報名網址：https://admission.cjcu.edu.tw/Home/Introduction/15。115學年度重點運動項目績優學生獨招，B組不分類，招生名額14位，報名日期3月19日至5月29日。入學處表示，A組重點運動獨招項目有橄欖球、舉重、保齡球、划船、羽球、籃球、棒球、足球、街舞、帆船、柔道、田徑、韻律體操、曲棍球、排球、桌球、射箭、國武術、網球、其他等20項，招生名額日間部一般生30名、原位民3名，進修部一般生2名。入學處表示，重點運動項目績優學生獨招，考試分術科及面試各佔50%，採分項報名，錄取則採不分術科項目，也不分學制錄取。報到時，再依總成績高低選擇學制，登記至額滿為止。報名前，請至長榮大學繳費系統申請繳費帳號。網址:https://eportal.cjcu.edu.tw/Ebill/Home/Help。超商繳費者於繳費後2 ~ 3個工作天、轉帳及臨櫃繳費者於1個工作天後，至台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
首屆金繪獎公布 點子王曹俊彥獲特別貢獻獎
（中央社記者王寶兒台北26日電）文化部去年推出繪本獎項「金繪獎」，今天公布首屆特別貢獻獎由創作家曹俊彥獲得，他的作品橫跨漫畫、繪本、插畫、商標設計等，更被稱為「台灣兒童文學界點子王」。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
英國戲劇教育權威來台 帶來「國王的新衣」示範教學
國際戲劇教育權威、英國華威大學戲劇與劇場教育榮譽退休教授Dr. Joe Winston受邀來台，擔任教育部「幼兒園美感教育扎根計畫」國際講座暨工作坊大師，他透過安徒生膾炙人口的故事「國王的新衣」，帶領幼教工作者體驗，運用遊戲、歌唱、吟誦與戲劇策略，所設計的「表演性語言教學」活動，為國內幼教界帶來一場自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北市育達高中表藝科參訪科大 探索升學與職涯之路
臺北市育達高中表演藝術科辦理為期兩天的校外教學活動，帶領學生走出校園，實地走訪大專校院，透過親身參訪與觀摩，拓展對表演藝術與相關產業的認識。這次行程聚焦升學和職涯探索，讓學生在實際場域中看見表演藝術多國立教育廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
繁星推薦獎助學金搶才 大葉大學祭出「免費讀大學」吸引學子目光
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】115年學科能力測驗成績將於2月25日公布，緊接著繁星推薦於3月11日至1互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台北 1名老師教10特教生 民代促改善
中央近年推動普特融合教育，讓特教生與一般學生共同學習，台北市議員吳世正指出，特教生人數逐年增加，正面臨師資與輔導資源嚴重不足問題，根據統計平均師生比已惡化至1：10.42，他更接獲陳情有國中小班級因特殊生情緒失控導致課堂混亂、影響教學品質，要求北市教育局增加特教人力資源。教育局回應，將持續規畫增班降低師生比。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
教育部推動進階研習 深化高中學習扶助教學設計
教育部國教署近年積極推動高中數位學習韌性，為了協助教師在面對學生學習成就偏低、學習動機不足與學習差異等挑戰時，能擁有更多教學策略與數位工具，今天(26日)及1月30日分別在國立臺灣師範大學和高雄市立三國立教育廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德談攀101：聽搖滾樂抓節奏、民眾歡呼反成助力
（中央社台北26日綜合外電報導）美國自由攀岩好手霍諾德昨天完成赤手攻頂台北101，他事後接受美國娛樂媒體「綜藝」採訪，透露攀爬過程耳機聽的是什麼音樂，為什麼他可以和民眾揮手但是不能比愛心手勢。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
新北新莊北側知識產業園區轉運站BOT案 119年完工
（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市政府今天舉辦「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建、營運及移轉BOT案」簽約儀式；市長侯友宜表示，全案預計今年底動工、119年完工啟用。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
逆襲之路！台北科技大學擊敗港大 被封「新國辯冠軍」
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導2026年「bilibili新國辯・國際華語辯論邀請賽」昨晚進行冠軍戰，由台北科技大學對決香港大學。最終北科大以15比0擊敗港...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 378則留言
【2026年1月活動推薦】淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有淡水天元宮櫻花季、台中史努比、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 8則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言