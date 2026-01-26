北市西園國小迎春揮毫 名家入校傳承書藝之美

臺北市西園國小舉辦「躍馬奔騰迎新歲」迎春活動，孩子動筆寫春聯

西園國小邀請陳麗文、溫良凱、馬魁瑞三位書法名家入校示範

六年級學生吳盈寬表示，能和同學一起寫春聯，覺得既有趣又很好玩

學生蕭艇達觀摩書法名家的作品，學習Q版春聯的繪製

張勝順校長(中)與學生分享春聯作品

低年級學生運用大斗方書寫創意春聯

中高年級學生挑戰從「四字單聯」到「七言對聯」

「躍馬奔騰迎新歲」迎春活動邀請家長與志工走入校園，與孩子一同寫春聯的樂趣

臺北市西園國小舉辦「躍馬奔騰迎新歲」迎春活動，邀請家長與志工走入校園，與孩子一同體驗揮毫寫春聯的樂趣。校方表示，透過節慶活動結合美感教育，不僅讓學生認識迎春賀歲的傳統民俗，也在實作中感受書法藝術之美。

西園國小說明，本次「躍馬奔騰迎新歲」活動創意十足，低年級學生運用大斗方書寫創意春聯，展現童真童趣；中高年級學生則磨硯揮毫，挑戰從「四字單聯」到「七言對聯」，展現扎實的書寫功力。活動中，校方也準備新年 DIY 手作吊飾作為參加獎，獲得特優、優等及佳作的學生，另由學校公開頒獎表揚，鼓勵學習成果。

西園國小校長張勝順表示，今年活動特別邀請陳麗文、溫良凱、馬魁瑞三位書法名家入校示範，學生現場觀摩大師揮毫，並聽大師講解每個字的「筆勢」、「字體」與「布局」，分享書寫技巧。對學生而言，能近距離欣賞書法名家書寫春聯，是美感教育的最佳實踐。

六年級學生吳盈寬表示，自己從三年級接觸書法課程後便持續鑽研，她認為，學習書法不僅能把字寫得更漂亮，還能培養耐心並提升抗壓能力，並在臺北市114年語文學藝競賽中榮獲國語寫字北區第三名的佳績。吳盈寬分享，這次迎春揮毫活動，能和同學一起寫書法，覺得既有趣又很好玩，現場觀摩大師作品也讓她深受啟發。

學生蕭艇達提到，在活動中不僅能與同學交流學習，還能拿到大師親筆揮毫的春聯，收穫滿滿。尤其是看到馬魁瑞老師繪製的馬年Q版春聯，讓他認識到書法結合繪畫的全新表現形式。

西園國小表示，學生手寫春聯，讓「書法」不再只是課本中的名詞，而是在實作體驗中感受書法的藝術性，也讓親師生在農曆年前，提前感受充滿祝福與歡慶的年節氛圍。