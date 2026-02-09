北市西園國小頒發滿分獎學金 提升學習動力

臺北市西園國小學生獲頒由雙福宮提供的滿分獎學金

西園國小張勝順校長表示，素養導向的考試題目深具挑戰，學生要取得滿分實屬不易

六年級學生張軒愷在自然、數學與英文期末考皆拿下滿分，獲得300元獎學金

五年級學生蕭艇達表示，領到滿分獎學金為他帶來很大鼓勵

西園國小期許學生將所學跨域應用，落實於日常生活

位於臺北市萬華區的雙福宮，20多年來持續頒發滿分獎學金給在地國小學生，鼓勵孩子勤學向上。本學期末，臺北市西園國小共有145位學生獲得100元至300元不等的獎學金。校方表示，這份獎學金不僅提升學生學習動力，也期許孩子將所學跨域應用，落實於日常生活。

西園國小校長張勝順指出，在12年國教素養導向的出題趨勢下，試題更具挑戰性，需兼具閱讀理解、耐心與思考能力，要獲得滿分實屬不易。今年共有145位學生榮獲「百分獎學金」，展現優異學習成果，深獲肯定。

五年級學生蕭艇達獲頒200元獎學金，他表示，這份肯定帶來很大鼓勵，未來會期勉自己持續進步，爭取更好的成績。六年級學生張軒愷在自然、數學與英文期末考皆拿下滿分，獲得300元獎學金。他分享，平時上課專心聽講，課後確實複習與完成評量，考試時也更加細心；遇到較難題目會先跳過，從簡單題開始作答。

西園國小表示，雙福宮主委陳聰明為傑出校友，此次特別返校親自頒發獎學金，勉勵學弟妹除精進學業外，也要重視品格養成，並學會「掌心向下」，關懷弱勢、回饋社會，幫助他人成長。