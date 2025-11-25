北市觀傳局推動會展觀光有成 今年已接待逾1200人次越南大型MICE團





台北市政府觀光傳播局為吸引更多國際會展及獎勵旅遊活動落腳臺北，持續推動會展獎旅贊助及各項行政協助。尤其在越南獎勵旅遊市場表現亮眼，成功接待多批大型企業團來訪。

11月24日至27日，臺北市將再迎來超過200人的TOSHIBA越南獎旅團（CONG TY TNHH TOSHIBA VIETNAM），展開四天三夜的精彩行程。本次行程規劃深入體驗臺北多元的城市魅力：

文化體驗： 安排鳳梨酥DIY、參觀故宮博物院、華山文創園區等。

城市景觀： 登上象山遠眺臺北天際線、遊覽淡水與西門町感受青春潮流。

商務交流： 於臺北舉辦盛大的企業晚宴與文化交流活動。

今年越南大型MICE團累計逾1200人，消費力道強勁

臺北市國際獎勵旅遊的成功，凸顯了城市作為亞洲獎勵旅遊熱門目的地的強大吸引力。觀傳局指出，包括TOSHIBA團在內，今年8月至11月還有LIXIL VIETNAM、SIAM CITY CEMENT VIETNAM等大型越南企業獎勵旅遊團相繼造訪臺北，累計人數已超過1200人次，進一步擴大臺北的國際觀光效益。

其中，4月到訪的HERBALIFE獎勵旅遊團（620人）以「臺灣野外之美」為主題，強調戶外體驗與文化探索。該團消費力強勁，消費涵蓋住宿、餐飲、購物與交通等多元項目，團員們不僅在信義商圈展現強勁消費力，也深入西門町、各大夜市等熱門景點，感受在地人文與美食氛圍，為商圈帶來可觀人潮與商機。

未來展望：持續強化國際鏈結，爭取更多全球MICE活動

觀傳局表示，國際獎勵旅遊團的造訪，不僅深入體驗臺灣文化魅力，也為臺北MICE觀光注入新動能。臺北作為國際獎勵旅遊首選城市，其獨特魅力與國際接待實力再度獲得印證。未來觀傳局將持續強化國際鏈結，積極開發更多元主題的旅遊產品，持續推動會展獎旅贊助及各項行政協助，以深化臺北的國際觀光吸引力，迎接更多來自全球的旅客。

