北市解約T17、T18報告案無異議通過 輝達要出14.41億元

議會大會今下午審新壽解約T17、T18報告案。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府與新光人壽解約T17、T18，金額共44.3億元，報告案今(12日)送議會備查，台北市副市長李四川也出席報告指出，除了市府已收的權利金之外，新壽成本部分約14.41億元，這部分輝達願意概括承受，將納入未來予輝達議約；而未來專案設定地上權予輝達，權利金應不超過125億元。

今下午大會甫開會，民進黨團總召陳慈慧率先發言指出，民進黨團的態度就是支持輝達，希望市府能夠盡速簽約讓輝達進駐；在場黨團成員則一同高喊口號「支持輝達，盡速簽約」。

廣告 廣告

國民黨議員游淑慧說，此案通過備查沒有疑義，雖然還是對新壽帳單有些匪夷所思，不過以大局為重，藍綠白立場一致；國民黨議員汪志冰說，市府除了排除萬難盡速輝達進駐之外，未來這類代表性的大型企業，台北市都要爭取，且比照此次輝達案辦理。

國民黨議員曾獻瑩說，之前台北市長蔣萬安承諾過，解約成本台北市民不會花到一毛錢，除權利金之外，剩下約14.41億由輝達支出，這要肯定市府。國民黨議員吳世正也說，當議員20幾年沒看過跨黨派如此高度共識，民進黨也支持執政黨，市府將這件事完美處理要給予肯定。

社會民主黨議員苗博雅則點出，該案市府有委請會計事務所估價，可是相關調查內容並沒有附在報告案中，議員要通過應該要有充分依據，希望市府能夠補上。

李四川報告指出，經這幾天雙方會計師一同審查，原先新壽報價44.7億元，經過市府委請會計師去新壽查詢相關憑證，刪除4千多萬元，最終確定44.34億元報議會。

李四川針對與新壽解約案報告。(記者甘孟霖攝)

他說，此報價包含新壽已繳給北市府的錢約34.5億元，加上顧問及工程費用、資金成本等共約9.85億元，中間除市府退還的權利金外，剩下約14.41億元，輝達願意概括承受，這部分都會納入未來與輝達議約的權利金價格。

廣告 廣告

李四川指出，現在要看T17、T18基地中間道路合併後，基地邊緣是否部分做道路使用，如輝達欲完整使用整塊基地不做道路，權利金應不會超過125億元，如部分做道路，權利金應落在120億元以下。

最終，此報告案獲跨黨派議員無異議通過備查。

【看原文連結】

更多自由時報報導

新壽將除草費、Logo調整費列成本 李四川：輝達能概括承受

美股收盤》道瓊飆漲559點創新高！科技股疲軟 台積電ADR跌逾1％

北市議會明審查T17、T18解約案 議長戴錫欽喊話盼明天就完成備查程序

台北市議會今討論新壽北士科解約金案 蔣萬安：盼順利通過

