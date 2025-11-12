北市解約T17、T18報告案無異議通過 輝達要出14.41億元
〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府與新光人壽解約T17、T18，金額共44.3億元，報告案今(12日)送議會備查，台北市副市長李四川也出席報告指出，除了市府已收的權利金之外，新壽成本部分約14.41億元，這部分輝達願意概括承受，將納入未來予輝達議約；而未來專案設定地上權予輝達，權利金應不超過125億元。
今下午大會甫開會，民進黨團總召陳慈慧率先發言指出，民進黨團的態度就是支持輝達，希望市府能夠盡速簽約讓輝達進駐；在場黨團成員則一同高喊口號「支持輝達，盡速簽約」。
國民黨議員游淑慧說，此案通過備查沒有疑義，雖然還是對新壽帳單有些匪夷所思，不過以大局為重，藍綠白立場一致；國民黨議員汪志冰說，市府除了排除萬難盡速輝達進駐之外，未來這類代表性的大型企業，台北市都要爭取，且比照此次輝達案辦理。
國民黨議員曾獻瑩說，之前台北市長蔣萬安承諾過，解約成本台北市民不會花到一毛錢，除權利金之外，剩下約14.41億由輝達支出，這要肯定市府。國民黨議員吳世正也說，當議員20幾年沒看過跨黨派如此高度共識，民進黨也支持執政黨，市府將這件事完美處理要給予肯定。
社會民主黨議員苗博雅則點出，該案市府有委請會計事務所估價，可是相關調查內容並沒有附在報告案中，議員要通過應該要有充分依據，希望市府能夠補上。
李四川報告指出，經這幾天雙方會計師一同審查，原先新壽報價44.7億元，經過市府委請會計師去新壽查詢相關憑證，刪除4千多萬元，最終確定44.34億元報議會。
他說，此報價包含新壽已繳給北市府的錢約34.5億元，加上顧問及工程費用、資金成本等共約9.85億元，中間除市府退還的權利金外，剩下約14.41億元，輝達願意概括承受，這部分都會納入未來與輝達議約的權利金價格。
李四川指出，現在要看T17、T18基地中間道路合併後，基地邊緣是否部分做道路使用，如輝達欲完整使用整塊基地不做道路，權利金應不會超過125億元，如部分做道路，權利金應落在120億元以下。
最終，此報告案獲跨黨派議員無異議通過備查。
更多自由時報報導
新壽將除草費、Logo調整費列成本 李四川：輝達能概括承受
美股收盤》道瓊飆漲559點創新高！科技股疲軟 台積電ADR跌逾1％
北市議會明審查T17、T18解約案 議長戴錫欽喊話盼明天就完成備查程序
台北市議會今討論新壽北士科解約金案 蔣萬安：盼順利通過
其他人也在看
《金融》影響270萬人！國民年金明年月投保額上調 最高多繳84元
【時報-台北電】國民年金保費將調漲，衛福部今日（12）公布，消費者物價指數（CPI）累計成長率已達6.79％，明年1月1日起，依法調整國民年金保險的月投保金額，由現行1萬9761元調為2萬1103元，每人每月自付保費將增加43至84元，約270萬人受影響。不過，民眾能領到的各項給付金額，也將連動調高。 國保各項給付以月投保金額為計算基礎，依照國民年金法第11條規定，為確保領取年金給付者的生活水準，當CPI累計成長率達5％時，即依該成長率調整國保月投保金額，與各項給付金額同時調升。 衛福部社會保險司代理司長陳真慧表示，國保月投保金額自112年起為1萬9761元，111年10月至114年9月CPI累計成長率達6.79％，因此115年1月1日起，依法調整為2萬1103元。 全台國民年金被保險人約290萬人，陳真慧說明，政府會依被保險人身分補助40～100％國保保費，因此投保金額調整後，每人每月自付保費，將微幅增加43元至84元，影響人數約270萬人，低收入戶及重度身心障礙者不受影響。同時，政府補助保費也相對增加57元至141元。 陳真慧指出，國民年金各項給付金額也連動調高，包括老年年金、身心時報資訊 ・ 14 小時前
台積電Q3 EPS 17.44元 通過配息6元 核准資本支出149億美元
台灣積體電路製造股份有限公司今（11）日召開董事會，其中，會中有四項重要決議。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
主動式ETF誰最強？績效兩極、策略各有千秋
主動式ETF好夯！從5月第1檔主動野村臺灣優選（00980A）掛牌以來，截至11月中，大約半年的時間就已有超過10檔的主動式ETF問世，其中有5檔投資台股範疇。近期台股震盪，但這5檔ETF的人氣依舊不減，不過，它們展現出來的策略風格有所不同，有的進攻、有的防守，投資前務必釐清。林帝佑｜Yahoo專欄作家 ・ 14 小時前
北市與新壽44億分手！輝達「概括承受」9.85億 權利金不超過125億
台北市議會今（11/12）審議北市府送來的與新光人壽T17、T18合意解約案，副市長李四川到議場致意，並說明「分手費」總計44.34億，包括市府退還的租金和稅金等34.5億，以及要支付給新壽的成本9.85億，未來與輝達地上權的合約，權利金大概不會超過125億。太報 ・ 16 小時前
《台北股市》市場回穩 台塑、台塑化權證強
【時報-台北電】台股12日以上漲162點至27,947點收盤，漲幅0.58％，指數短期均線向下彎，盤面呈現個股表現，其中，台塑四寶集體帶量勁揚，表現更勝大盤，台塑（1301）、台塑化（6505）等股價更是站於所有均線之上，且5日線、月、季線均線向上揚，為近期資金關注的對象。 台塑股價連五日走揚，且成交量逐漸放大，12日更是創下三個多月來的新高價。法人表示，第四季進入石化需求旺季，中國政府計劃將石化老舊設施進行升級改造，改善供需失衡，帶動市場回穩，台塑可望迎營運轉機。 價外權證槓桿倍數高，若看準標的具備大行情，漲幅往往可優於價平或價內權證。適合用於「波段行情」操作，特別是當現股均線整理一段時間、籌碼面偏多、即將啟動時，從價外轉進價內的過程，往往是槓桿報酬率最高的階段。台塑相關權證包括台塑國泰52購02、台塑元大52購14等，價內外程度在15％以內，槓桿倍數分別有7.8倍、5.68倍。 台塑化在12日創下一年多來新高價。法人表示，台塑化受惠第四季為塑化業傳統旺季，受感恩節、耶誕節及中國雙十一購物節等消費需求帶動，PE、PP等樹脂需求回升，有助原料銷售，加上印度標準局新認證規範也將於12月2時報資訊 ・ 29 分鐘前
【勞工創業夢】創業金平均95萬起跳！期盼10個月內回本...逾1成撐到倒貼才放棄
創業與實際落差大，創業開銷除了租金、水電費還要先備妥準備金。根據求職網最新調查指出，想創業的上班族平均預估，至少需要準備約95萬元才能創業，但也期盼靠著創業，每個月能獲利9.9萬元，以此計算，平均希望在10個月以內完全回本。Yahoo奇摩股市 ・ 32 分鐘前
新壽北士科解約案今審查！蔣萬安曝最快與輝達簽約時間點
台北市議會今日將審查新光人壽（新壽）提出的「分手費」方案，該方案涉及44.3億元的合意解約費用。市長蔣萬安表示，市府希望在本周內完成與新壽的合約終止協議，並計劃在明年農曆年前與輝達簽訂地上權的合約。蔣萬安強調，市府與輝達保持密切聯繫，並將加速行政流程，以便儘早將土地移轉給輝達。中天新聞網 ・ 21 小時前
新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說
北市府與新壽就T17、T18地上權案合意解約，議會今大會備查通過。北市府副市長李四川表示，接下來市府與輝達最快何時可簽約...聯合新聞網 ・ 16 小時前
新壽「分手費」不盡合理？李四川：輝達願意概括承受
新壽與北市府針對北士科地上權解約，雙方拍板「分手費」為44.3億，北市府也將提案送議會，12日下午大會將審議。台北市副市長李四川12日下午也進入議會，會前被問到「分手費」部分項目被議員質疑不合理，他表示，若確實都是新壽在這3年間於T17、18的成本，北市府還是要認，「我們也已經向輝達反映過，他們大概都可以概括承受。」中時新聞網 ・ 18 小時前
【勞工創業夢】青年創業慘變過勞族...每天投入逾10小時 6成5現在還在虧本
普發現金一萬塊，加上國定假日增加，內需消費市場轉趨熱絡，讓不少勞工興起當老闆的念頭。但根據求職網調查，創業者平均每天需會花10.3小時在經營事上，其中約四分之一更是高達12小時以上。然而，統計還在經營的勞工，有六成五還處於還在虧本狀態。Yahoo奇摩股市 ・ 32 分鐘前
AI泡沫論罩頂 台股驚驚漲
台積電配發股息增至6元利多帶動台股12日再攻上28,000點，盤中最高漲286點至28,071點，然不敵AI泡沫論延燒美大型科技股公司債，在外資鎖定台積電調節下，牽動聯電、鴻海中信金、國泰金等大型權值電金跟著殺尾盤共121點，加權指數終場漲點收斂為162點收27,947點，台股叩關28,000點再告失利，所幸月線驚險收復。工商時報 ・ 4 小時前
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 15 小時前
台積電又要發錢啦！Q3每股配6元創新高 張忠謀、國發基金都賺翻
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導晶圓代工巨擘台積電（2330）11日召開董事會，通過2025年第三季財報，同步拍板第三季每股配發現金股利6元，刷新歷來單季配息...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
太子集團以房洗錢疑雲 金管會追查金流 已凍結十家銀行60個帳戶
太子集團在台涉洗錢案震撼金融圈。金管會主委彭金隆昨（12）日說，美方10月14日通知制裁當日即凍結十家銀行約60個涉案帳...聯合新聞網 ・ 1 小時前
陽明第三季獲利逾60億元！前三季每股盈餘4.24元
陽明(2609)今（12）日下午2點21分發布重訊，通過第三季財報，單季合併營收達420.92億元，稅後淨利60.49億元，每股盈餘1.73元。面對國際貿易政策與地緣政治風險衝擊，陽明透過維持船期穩定性及確保營運效能，前三季累計合併營收為1，262.65億元，稅後淨利148.10億元，每股盈餘4.24元。中天新聞網 ・ 10 小時前
《航運股》萬海Q3每股賺4.15元 Q4續旺
【時報-台北電】萬海航運11日公告第三季財報，稅後純益116.39億元，季增9.81倍、年減36.85％，受惠油價下滑、匯兌利益回沖與利息收入等業外收入挹注，每股稅後純益（EPS）達4.15元，較第二季增加3.77元。 萬海累計前三季合併營收1,069.72億元、年減11.06％，營業利益268.92億元、年減28.25％，稅後純益214.48億元、年減38.05％，EPS為7.64元。 因應業務發展需求，萬海董事會11日通過新櫃採購案。累計2025年以來已採購4.8萬只新造貨櫃，總金額逾35億元。 展望第四季，萬海指出，亞洲區進入傳統旺季，運價有撐，影響相對較大的中美暫停互徵船舶港口費，美國調降對中國芬太尼關稅至10％，對航商、出口商及消費者而言都是利多，有助降低額外成本、維持貿易競爭力，促進市場需求回溫及運價維穩，進一步推升航運需求。 萬海將持續掌握客戶出貨與供應鏈變化，依市場需求調整船舶布局及開闢新航線。今年三艘1.3萬TEU新造船投入營運，目前船隊中有41艘船具有岸電設備，訂造中的新船也都將配置，以符合ESG節能減排要求並提升營運競爭力。放眼2026至2030年，萬海將接收30時報資訊 ・ 23 小時前
【公告】僑威董事會通過114年第三季合併財務報告
日 期：2025年11月12日公司名稱：僑威(3078)主 旨：僑威董事會通過114年第三季合併財務報告發言人：楊丹純說 明：1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/122.審計委員會通過日期:114/11/123.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,273,4965.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,158,0926.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,484,9277.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,559,5638.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,130,5559.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,130,55510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.9711.期末總資產(仟元):11,666,70812.期末總負債(仟元):4,725,05413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,941,65414.其他應敘明事中央社財經 ・ 16 小時前
【公告】係因高力有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
日 期：2025年11月11日公司名稱：高力(8996)主 旨：係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布基本資料及相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：吳俊英說 明：1.事實發生日:114/11/112.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。3.財務業務資訊:期間 (月) (月) (季) (季) (最近四季累計)============== =========== ========== ============ ========= ==============科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 113年第4季至114年10月 同期增減 114年第3季 同期增減 114年第3季合併自結數 (%) 合併核閱數 (%) 合併核閱數============== =========== ========== ============ ========= ==============營業收入(百萬) 673 94.54 1,786 47.64 5,284稅前淨利(百萬) 90 113.23 306 17.38 772歸屬母公司業主淨利(百萬) 80 1中央社財經 ・ 1 天前
《盤前掃瞄-國內消息》AI泡沫論台股驚驚漲；鴻海喊Q4營運年季大增
【時報-台北電】國內消息： 1.台積電配發股息增至6元利多帶動台股12日再攻上28,000點，盤中最高漲286點至28,071點，然不敵AI泡沫論延燒美大型科技股公司債，在外資鎖定台積電調節下，牽動聯電、鴻海中信金、國泰金等大型權值電金跟著殺尾盤共121點，加權指數終場漲點收斂為162點收27,947點，台股叩關28,000點再告失利，所幸月線驚險收復。 2.鴻海12日召開法說會，董事長劉揚偉表示，受AI伺服器需求強勁帶動，第四季機櫃出貨將季增「高雙位數」百分比，營收動能持續上揚；加上消費性智慧產品進入旺季，預期本季營運將顯著季增、年增，全年成長目標不變，對2026年展望樂觀。 3.AI伺服器需求持續強勁，廣達12日召開法說會，財務長楊俊烈表示，第三季伺服器業務占公司整體營收約7成，而AI伺服器占整體伺服器營收比重也達到70％，預期第四季隨新機種量產，AI伺服器營收將持續增加。展望2026年，隨雲端服務業者（CSP）持續上調資本支出，加上新訂單、新客戶加入，預期明年AI伺服器營收仍將有三位數成長，且占整體伺服器營收將達8成，且訂單能見度已經到2027年，明年資本支出也將高於今年的200時報資訊 ・ 38 分鐘前
新壽解約金 議會通過備查響起掌聲
輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案，北市議會昨列入大會議程，「分手費」44億3406萬餘元，不分黨派議...聯合新聞網 ・ 1 小時前