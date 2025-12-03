北市訂「一番賞」商家指引 要求揭露獎項內容

店家牆面上貼得滿滿，都是一番賞的抽獎活動，不論是「數碼寶貝」或是「鬼滅之刃」，消費者只要支付200至300元購買抽獎券，經過抽籤就能得到動漫、電玩等限量商品。

不過近來一番賞亂象頻傳，為了遏止黑箱作業，台北市法務局協同商業處，訂定全國首創的「一番賞相關遊戲商家指引」。

北市主任消保官林傳健指出，「商家應於獎單上公布獎池總籤數，及目前剩餘獎項以及兌換情況，獎籤抽出後，亦應即時以浮貼方式更新獎單。」

法務局表示，這種來自日本的動漫週邊商品抽獎活動，近年相當受到歡迎，但也爆發藏籤等消費爭議，為避免商家作弊，指引明確要求業者應揭露獎項內容、獎池現況與抽獎流程，市府也會進行常態性的聯合稽查，希望打造透明、公平的遊戲環境。

廣告 廣告

消費者楊先生認為，「立法就是有它的效益在，所以會比起店家自主去說更有用。」

消費者王先生也說：「你就開誠布公告訴人家，你還剩下什麼獎項吧，因為人家花這個錢也只是為了抽個驚喜。」

動漫精品玩具業者游先生表示，「獎項內容跟狀況的話，其實看我們後面這些，都可以直接看得出說哪一些已經被抽掉了，其實我們都已經做得蠻踏實。」

法務局強調，今（2025）年1月至今，已辦理一番賞13場次查核，相關缺失皆已立即改善，未來也將對商家不定期查核，並督導商家遵守指引，充分揭露相關資訊，若查獲違規將依法辦理，以保障消費者權益。