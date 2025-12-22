北市設關懷小站免費諮商 助民眾排解北捷攻擊案恐慌

穿著背心的專業心理師，引導民眾進入白色帳篷進行諮商，紓解壓力。台北捷運發生隨機襲擊事件後，許多民眾產生恐懼與不安，北市衛生局從22日起到明年元旦為止，會在中山地下街R7出口處，設置「安心關懷小站」，提供民眾免費心理諮商服務。

台北市臨床心理師公會副理事長呂宜峰指出，「如果有影響到自己的生活或者是工作的話，可以到我們的社區心理衛生中心設的攤子，更了解自己目前的心理狀態。」

這幾天有不少人前往事發地獻花、留言致意，悼念英勇抵抗凶嫌的余家昶，有些心理較脆弱族群，可能出現焦慮、憂鬱、失眠等症狀。衛生局表示，若不方便面對面諮商，也已啟動24小時安心專線，可提供心理安撫與後續資源轉介，目前已接到10通來電。

廣告 廣告

台北市衛生局心理衛生科長江曉娟表示，「有些人本身有一些心理上面的，本來就有在就診啦，他聽到這個事件之後，他也是覺得心裡不太舒服，有點擔心。」

而在這起事件、遭砍傷民眾當中，有1人是已通報並服藥穩定控制的愛滋感染者，事發當時，若有民眾遭血液噴濺，但尚未就醫者，可以撥打1922防疫專線諮詢，必要時須在72小時內預防性投藥，以降低感染風險，衛福部表示，已有個位數被轉介醫療院所進行評估。

衛福部長石崇良回應，「這2天以來大概接了21通的電話，多數都是擔心，當然也有這個少數，大概幾個個位數，有預防性投藥的情形。」

衛福部也宣布，針對此事件，提供每人3次免費心理諮商服務，將實施到明年2026年底，而且不限年齡、從寬認定，協助民眾度過事件後的心理調適期。