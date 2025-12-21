北市評估大小巨蛋北流設安檢門、金屬探測器 突發事件發細胞簡訊

蔣萬安指示評估北市場館設安檢門、金屬探測器。台北市政府提供



張文隨機殺人案引發社會恐慌，台北市長蔣萬安今（21日）主持1219事件緊急維安應變小組會議表示，大小巨蛋、北流場館將評估裝設安檢門、金屬探測器，未來發生類似事件，也會發送細胞簡訊，提醒周邊市民提高防範意識。

蔣萬安受訪表示，對於細胞簡訊的部分，剛剛在會中有討論，會確定朝這個方向來規劃，也就是未來發生這樣子事件，市府會透過發送細胞簡訊，對於周邊附近的市民朋友即刻能夠得到簡訊來提高相關的防範意識，所以也特別責成，包括消防局、警察局即刻研擬，那希望盡快能夠來積極落實。

安檢門的部分，蔣萬安說，主要是針對包括像在一些表演場館，不管是小巨蛋、大巨蛋、北流等，那如果評估必須，那就會裝設這樣子安檢門，包括金屬探測器等，相關局處也正在跟場館這邊來協調。

蔣進一步說明，安檢門金屬探測門等這些，主要針對包括接下來大型的演唱會，在室內場館如果必要，市府來協調裝置，對於跨年晚會，昨天他也說過，目前初步部署，包括特勤小組必須小組的進駐，以及保安的支援警力，以及包括偵報犬，防爆車，以及整體周邊的場景，都會來地毯式的全面進行，一定提高整體的戒備規格，來確保市民安全。

媒體詢及，有網友稱12月31日會在北投砍百人，蔣萬安說，陸續相關恐嚇訊、網路或社群上面的留言，第一時間他已就要求警察局即刻嚴加查辦，並且追溯源頭，目前查到三則對於北投恐嚇的事件的IP是在境外，所以這個部分我們也會持續加強相關區域的維安，所以包括北投地區等人潮眾多的場域，都會提高戒備。

