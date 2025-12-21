北市誠品南西再現事故！悼念現場旁傳公車撞機車 騎士倒地送醫

（記者張芸瑄／綜合報導）台北市中山捷運站外、誠品南西店周邊昨（20）日晚間發生一起交通事故。一輛公車行經南京西路時，疑似不慎追撞前方機車，現場一度騷動，因事故地點就在19日隨機攻擊案的悼念區旁，當時聚集悼念的民眾也被突如其來的巨響嚇得紛紛回頭，場面一度緊張。

警方表示，事故發生於晚間7時8分，地點位於南京西路18巷口。當時該輛營業大客車沿南京西路由西往東直行，不慎追撞前方普通重型機車車尾。公車與機車駕駛均未受傷，但公車上一名乘客因撞擊導致臀部鈍傷，所幸送醫後並無大礙。

圖／台北市中山捷運站外、誠品南西店周邊昨（20）日晚間發生一起交通事故。（翻攝 記者爆料網）

事故發生後，警方立即封鎖現場疏導車流，並協助救護人員處理傷患。經酒測，雙方駕駛酒測值均為零，排除酒駕可能。警方指出，詳細肇事原因與責任歸屬仍待進一步釐清。

