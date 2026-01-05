北市誰對決蔣萬安？ 王世堅曝：再過1、2周會有結論

立委王世堅透露黨內正積極針對幾位優秀候選人評估。（圖：王世堅臉書）

民進黨全力布局2026年地方大選，台北市長人選動向備受討論。對於外界關心將由誰出馬挑戰現任市長蔣萬安，民進黨立委王世堅今天（5日）指出，黨內已就多位優秀人選展開密集評估，相關討論正加速進行，預計再過1、2周會有結論，提名方向就會有個底。

王世堅再度強調，自己並無參選台北市長的規畫。他表示，目前黨內評估名單中，包括他曾公開推薦的黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、行政院副院長鄭麗君，以及前立委高嘉瑜等人，每個人都具備相當實力與社會歷練，是黨內重要的人才選項，不過最終人選還須經整體布局審慎決定。

針對外界形容市長「母雞」未定，恐讓議員參選人「小雞」焦慮，王世堅反擊這樣的說法不成立。他認為，其實很多位資深議員本身實力就很堅強，新人也各自具備專業背景，不需要仰賴市長候選人拉抬。他也承諾，無論是老朋友爭取連任或新人投入選戰，只要有需要都會全力協助。