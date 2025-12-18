北市調漲拖吊移置費 115年起小型車須付1500元

（中央社記者陳昱婷台北18日電）盼落實使用者付費精神，台北市交通局明年起調漲小型車拖吊費用，從900元提升至1500元，保管費也從每半天100元提升為最高300元，估每年7萬輛違規車次受影響。

台北市交通局今天舉行記者會說明車輛移置及保管新規，停車管理工程處管理及職安科長楊遠明表示，「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」已修正通過，修正重點包含縮短久停容許日數、擴大拖吊適用範圍、調升移置及保管費，將在明年元旦實施。

楊遠明說，此條例現在僅規範停管處直接轄管的收費停車格位，且久停容許日數為30天加15天，未來將納入不收費格位及委外經營停車場，並將容許日數縮短為停10天就在車體張貼通知，限期5天內移走否則拖吊。

楊遠明進一步表示，拖吊移置費將同步提高，小客（貨）汽車從每次新台幣900元調整為1500元，保管費也從每半天100元提升到每半天200元，5日後增至300元；機車移置費維持200元，保管費則從每半天25元提升為50元，5日後增至75元。

楊遠明說，目前每年久停遭拖吊車輛約100車次，違規遭拖吊車輛則有7萬車次，盼新制上路後能減少車主僥倖心態，避免久占車格行為，同時落實使用者付費精神。（編輯：林恕暉）1141218